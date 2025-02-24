Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как будут учиться ученики в Виннице

Заметим, что в Виннице школы работают в дистанционном формате с понедельника, 17 февраля.

С понедельника по среду, 24 – 26 февраля, все школьники Винницкой городской территориальной общины продолжат обучение в онлайн-формате. Мы его продолжаем, чтобы минимизировать риски для здоровья детей в условиях роста заболеваемости гриппом и ОРВИ,

– проинформировала чиновница.

И добавила, что это решение касается не только общеобразовательных школ, но и учреждений внешкольного и внешкольного художественного образования всех форм собственности.

Яценко убеждена, что продолжение обучения в онлайн-формате позволит уменьшить риск распространения вирусов среди учащихся и работников образовательных учреждений.

Заметим, что в области учились дистанционно ученики 210 учебных заведений из 1200 имеющихся.

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Как учатся ученики в Украине