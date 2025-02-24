Про це повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як вчитимуться учні у Вінниці

Зауважимо, що у Вінниці школи працюють у дистанційному форматі з понеділка, 17 лютого.

З понеділка по середу, 24 – 26 лютого, всі школярі Вінницької міської територіальної громади продовжать навчання в онлайн-форматі. Ми його продовжуємо, аби мінімізувати ризики для здоров'я дітей в умовах зростання захворюваності на грип та ГРВІ,

– поінформувала чиновниця.

І додала, що це рішення стосується не тільки загальноосвітніх шкіл, але й закладів позашкільної та позашкільної мистецької освіти всіх форм власності.

Яценко переконана, що продовження навчання в онлайн-форматі дозволить зменшити ризик поширення вірусів серед учнів і працівників освітніх установ.

Зауважимо, що в області навчалися дистанційно учні 210 навчальних закладів із 1200 наявних.

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Як навчаються учні в Україні