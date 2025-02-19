Ежечасно появляются новые сообщения о переходе на дистанционную форму школ в разных регионах Украины. Есть ли город, где эпидпорог не перейден, пишет 24 Канал.

Смотреть На карантин также закрыли значительное количество школ в Украине: какая ситуация в особой

Где в Украине в школах уже ввели карантин

Обратите внимание! Введение карантина зависит от власти на местах, следите за актуальными данными в вашем регионе.

Превышение эпидемического порога уже зафиксировали в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях. Между тем, как в Винницкой, Киевской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях есть незначительное его превышение.

Показатели заболеваний демонстрируют, что более половины больных – школьники. С целью уменьшения распространения заболевания в этих регионах постепенно внедряют карантин и направляют детей на дистанционное обучение. Подробнее о том, где уже школы закрыли на карантин, – читайте здесь .

Где еще в школах не ввели карантин

Между тем регионы, в которых эпидемический порог еще не достигнут – это: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Там школьники еще преимущественно остаются за партами. Правда, в некоторых районах и общинах областей школы также перевели на дистанционное обучение. Как отдельные классы Днепровского, Криворожского, Павлоградского районов Днепропетровской области (более 2000 учеников) и 11 школ города Чернигова.

С конца января 2025 года в Украине быстрый рост количества больных гриппом и ОРВИ. Однако данные МОЗ демонстрируют, что они ниже прошлогодних.