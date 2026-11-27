Мають здібності або інтереси, але не розвивають: як українські підлітки оцінюють власні таланти
В Україні провели опитування, аби визначити, як підлітки оцінюють зараз свої здібності. 74% опитаних оцінили власні здібності на 6 балів і вище за 10-бальною шкалою.
Такі дані дослідження "Індекс майбутнього" представила Фундація першої леді України Олени Зеленської. Ініціатива реалізована у партнерстві з KSE Institute, команда якого розробила методологію та провела дослідження.
Як підлітки в Україні оцінюють свої здібності?
Середня оцінка підлітками своїх здібностей становить 7 балів. При цьому вони бачать у собі здібності в більшій кількості сфер, ніж помічають їхні батьки.
67% опитаних підлітків мають здібності або інтереси, які хотіли б розвивати, але поки цього не роблять. Про такі здібності чи інтереси своїх дітей повідомили також 66% батьків та опікунів.
Ректор KSE University Тимофій Брік при цьому заявив, що майбутнє країни залежить від того, наскільки успішно ми навчимося розкривати здібності сьогоднішніх 12–17-річних підлітків.
Чи залежить ситуація від місця проживання?
За даними дослідження, можливості для розвитку залежать, зокрема, від місця проживання. Заклади позашкільної освіти є лише у 12,5% населених пунктів, а власні укриття мають 35,7% таких закладів.
У селах батьки частіше говорять про брак занять поблизу, а в містах і серед родин, які вимушено переїхали, – про їхню вартість.
Що відомо про дослідження?
Це дослідження детально розкриває питання розвитку здібностей в Україні: як підлітки та їхні батьки бачать власне майбутнє й перспективи України, які освітні й професійні траєкторії обирають і які чинники визначають їхні міграційні наміри чи рішення залишитися й реалізовувати свій потенціал удома.
- В основному опитуванні взяли участь 4 050 підлітків віком 12–17 років і 3 176 їхніх батьків та опікунів.
- До окремих групових сесій також долучилися українські підлітки, які живуть за кордоном.