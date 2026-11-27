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Такі дані дослідження "Індекс майбутнього" представила Фундація першої леді України Олени Зеленської. Ініціатива реалізована у партнерстві з KSE Institute, команда якого розробила методологію та провела дослідження.

Як підлітки в Україні оцінюють свої здібності?

Середня оцінка підлітками своїх здібностей становить 7 балів. При цьому вони бачать у собі здібності в більшій кількості сфер, ніж помічають їхні батьки.

67% опитаних підлітків мають здібності або інтереси, які хотіли б розвивати, але поки цього не роблять. Про такі здібності чи інтереси своїх дітей повідомили також 66% батьків та опікунів.

Ректор KSE University Тимофій Брік при цьому заявив, що майбутнє країни залежить від того, наскільки успішно ми навчимося розкривати здібності сьогоднішніх 12–17-річних підлітків.

Чи залежить ситуація від місця проживання?

За даними дослідження, можливості для розвитку залежать, зокрема, від місця проживання. Заклади позашкільної освіти є лише у 12,5% населених пунктів, а власні укриття мають 35,7% таких закладів.

У селах батьки частіше говорять про брак занять поблизу, а в містах і серед родин, які вимушено переїхали, – про їхню вартість.

Що відомо про дослідження?