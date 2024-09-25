"Завжди українці": підлітки стали героями картин художників та створили захопливу гру

Українські підлітки з прикордонних та прифронтових громад стали героями картин українських художників. Також змогли створити гру на основі їхньої біографії.

Це їм вдалося завдяки участі у Dive in ESTEAM camp від освітньої фундації GoGlobal. Там підлітки познайомилися з українськими IT-компаніями та стартапами.

Дивіться також Лісовий розповів, скільки учнів має сформувати старшу профільну школу

Як підлітки стали героями картин українських художників

Спеціально для кемпу мультипродуктова ШІ компанія Reface розробила унікальні стилі Малевича, Айвазовського, Куїнджі, Башкирцевої та Рєпіна і згенерувала серію картин-портретів підлітків у стилі деколонізованих художників. А фахівці онлайн IT-академії GoITeens провели три воркшопи, на яких підлітки створили інтерактивну гру у метавсесвіті Roblox про життя та творчість цих митців.

Проєкт під назвою "Завжди українці" презентували на фестивалі для дітей та підлітків "Різні разом" у Мистецькому арсеналі, де відвідувачі дізнавались більше про деколонізованих художників через фотокартини та гру.



Підлітки стали героями картин художників та створили захопливу гру / Фото GoGlobal

Учасниця кемпу Катерина з Запоріжжя каже, що їй подобається розглядати ці картини, вивчати стилі художників.

Дуже приємно побачити себе, ніби в іншому столітті, наче художник намалював тебе. А щодо гри можу сказати, що я вперше працювала в Roblox і це цікавий досвід. Важливо ще те, що завдяки таким інтерактивам ми всі більше дізнались про українських художників. Такі воркшопи дуже корисні не тільки тому, що ми розвиваємо свої навички у програмуванні, а ще й більше дізнаємось про нашу культуру,

– розповіла дівчина.

Дивіться також "Дав Бог сусідів, ласих до нашесть": правдиві та сильні цитати Ліни Костенко про Росію

Чому сьогодні так важлива популяризація українського мистецтва

Цей проєкт підкреслює зв'язок між сучасними технологіями та культурною спадщиною, а також звертає увагу на проблему культурної апропріації. Вибір деколонізованих художників має на меті акцентувати на несправедливому привласненні російською стороною української культурної спадщини і підкреслити, що мистецтво, як і раніше, залишається важливою частиною національної ідентичності України.

Зараз, як ніколи важливо, наголошувати на тому, що Айвазовський, Малевич, Куїнджі, Рєпін, Башкирцева та інші були і залишаються українськими митцями. Така ситуація не тільки в художній сфері, але й в музиці, літературі тощо, наголошують у GoGlobal.

Принципово важливо, що сьогодні діти усвідомлюють цінність нашої культурної спадщини. І круто, що підлітки продукують такі технологічні речі, які мають не тільки розважальний характер, а й пізнавальний. Гра, яку вони розробили про деколонізованих художників, розрахована на менше покоління, яке в такій інтерактивній формі може познайомитись з українськими митцями,

– розповіла директорка освітньої фундації GoGlobal Тетяна Коврига.

І додала: як показала виставка у мистецькому – багато дорослих теж цікавились історіями художників. А картини – це спосіб привернення уваги, самовираження та презентація того, як можна дуже цікаво поєднати технології й культуру.



Підлітки стали героями картин художників та створили захопливу гру / Фото GoGlobal

Dive in ESTEAM camp для підлітків про підприємництво, науку, технології, інженерію, арт та математику проводиться вже вдруге. Участь взяли 30 дітей з Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Херсонської областей. Метою кемпу є допомогти молоді отримати практичні навички спрямовані на розвиток інноваційного мислення, творчості, аналітичних здібностей, які будуть корисними для кар'єри та життя. Саме тому команда створила таку профорієнтаційну програму, щоб протягом 5 днів підлітки познайомились з крутими українськими ІТ-компаніями та стартапами, надихнулись і зрозуміли, що створювати власні інтерактивні продукти/проєкти, використовуючи інструменти цифрового виробництва і сучасні технології, потрібно та можливо в нашій країні.

Спробувати гру про деколонізованих художників можна за посиланням: https://www.roblox.com/games/71590965641567/GoGlobal