Цим знову і знову демонструє, що вона – країна-терористка! Та українці продовжують і продовжуватимуть боротьбу, адже боронять своє і своїх.

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Що писала Ліна Костенко про росію

Освіта 24 натомість нагадає, що писали про країну-агресора наші генії пера. Зокрема, пропонуємо правдиві та сильні цитати геніальної української письменниці, поетеси-шістдесятниці, дисидентки Ліни Костенко.

***

Не пощастило нашому народу.

Дав Бог сусідів, ласих до нашесть.

***

Це ж треба мати сатанинський намір,

чаїть в собі невиліковний сказ,

щоб тяжко так знущатися над нами,

та ще й у всьому звинувачувати нас!

***

У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.

***

НІ, ГАННО, НІ! АБИ ЛИШ НЕ 3 МОСКВОЮ.

Хай Україну чаша ця мине.

Це чорна прірва з хижою десницею,

смурна од крові, смут своїх і свар…

***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

***

Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.

Все загребуще, нарване, хмільне.

Орел – двоглавий. Юрій – довгорукий.

Хай Україну чаша ця мине!