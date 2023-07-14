Час продовжено: термін подачі заяв до коледжів продовжили

Абітурієнтам, які не встигли подати заяви до навчальних закладів фахової передвищої освіти, ще мають можливість це зробити. Термін подачі заявок продовжили до 20 липня.

Багато учнів ще не встигли подати заявки до закладів передвищої фахової освіти. Аби всі отримали можливість отримати фах мрії, термін подачі заяв продовжили.

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Коли можна подати заявку

У МОН повідомили, що до закладів ФПО заявки тепер можна подавати до 20 липня. Йдеться про вступників на базі середньої освіти (БСО, 9 класів).

Подавати заявки можна через електронний кабінет. Також можлива подача заявки у паперовій формі.

Вступників просять не зволікати, аби не пропустити свій шанс. ДП "Інфоресурс" пішов на такий крок на підставі листа МОН.