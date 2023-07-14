Багато учнів ще не встигли подати заявки до закладів передвищої фахової освіти. Аби всі отримали можливість отримати фах мрії, термін подачі заяв продовжили.

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Коли можна подати заявку

У МОН повідомили, що до закладів ФПО заявки тепер можна подавати до 20 липня. Йдеться про вступників на базі середньої освіти (БСО, 9 класів).

Подавати заявки можна через електронний кабінет. Також можлива подача заявки у паперовій формі.

Вступників просять не зволікати, аби не пропустити свій шанс. ДП "Інфоресурс" пішов на такий крок на підставі листа МОН.