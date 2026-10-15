У Львові розробили проєкт Стратегії розвитку освіти до 2030 року: що він містить

У Львові презентували проєкт Стратегії розвитку освіти на 2026 – 2030 роки. У документі прописали п’ять основних напрямів розвитку.

Мовиться про інклюзивне середовище, освітню та кар’єрну реалізацію, ментальне здоров’я, безпеку та стійкість, а також розвиток освітньої системи. Головна ідея стратегії — розвивати Львів як місто, що навчається, повідомили у Львівській міськраді.

Що передбачили у Стратегії

Над проєктом стратегії працювали протягом року. Досліджували український і міжнародний досвід, зокрема практики міст, які входять до Глобальної мережі міст ЮНЕСКО, що навчаються, учасником якої є і Львів.

У ЛМР кажуть, що візія стратегії розвитку освіти – це про місто, де освітні та культурні ініціативи об'єднуються, щоб створити інклюзивне середовище для навчання протягом усього життя для всіх.

Нова стратегія охоплює формування цілісної освітньої екосистеми, яка об'єднуватиме школи, садочки, університети, бібліотеки, культурні та громадські простори й створюватиме можливості для навчання впродовж життя. У стратегії є п'ять цілей.

Які напрями містить Стратегія

Перший напрям — інклюзивне середовище — передбачає безбар’єрний доступ до освітніх можливостей незалежно від віку, місця проживання, фінансового становища чи особливих освітніх потреб людини. Зокрема, планують продовжувати розвивати доступність навчальних просторів, підтримувати фахівців, які працюють з людьми з особливими освітніми потребами, та розширювати можливості навчання у бібліотеках, муніципальних просторах і закладах мистецької та професійної освіти.

Другий напрям — освітня та кар’єрна реалізація. Йдеться про створення умов, де мешканці можуть обирати освітні програми відповідно до своїх здібностей та інтересів, здобувати нові навички й реалізувати себе професійно. Серед запланованого — розвиток освітньої навігації та кар’єрного консультування, співпраця закладів освіти з університетами й роботодавцями, підтримка підприємництва та професійного розвитку.

Третій напрям — ментальне здоров’я. Стратегія передбачає системний підхід до психологічної підтримки мешканців громади, зокрема учасників освітнього процесу. Для цього планують розвивати відповідні програми у формальній та неформальній освіті, створювати більше можливостей для психологічного відновлення через освітні, культурні й спортивні активності. Окрему увагу приділятимуть підтримці педагогів, зокрема тих, які працюють з дітьми та дорослими з особливими освітніми потребами.

Четвертий напрям — безпека та стійкість — про підвищення обізнаності мешканців щодо кіберзагроз, розвиток навичок цивільного захисту, підготовку освітньої інфраструктури до надзвичайних ситуацій, а також національно-патріотичне виховання та громадянську освіту.

Як розповіли під час презентації, 93% шкіл і садочків громади мають власні облаштовані укриття. Заклади, які не мають такої можливості, використовують найближчі доступні укриття відповідно до укладених угод.

П’ятий напрям — розвиток освітньої системи. Він є одним із наймасштабніших і передбачає модернізацію освітньої інфраструктури, розвиток спортивних просторів, оновлення харчоблоків, покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти та впровадження сучасних освітніх технологій.

Важливою частиною стане реформа старшої профільної школи: формування мережі ліцеїв, залучення викладачів університетів і практиків, розвиток педагогів та обговорення змін. Стратегія також передбачає підтримку учнівського і студентського самоврядування, гранти на молодіжні ініціативи, розвиток освітніх партнерств і навчання впродовж життя.

Серед пріоритетів — і розвиток дошкільної освіти надалі.

До слова, 2026 рік у Львівській громаді визначили роком дошкілля.