Здебільшого відпочиватимуть тиждень. Дати відпочинку школярів у Львові вже оприлюднила Львівська міськрада.

Коли осінні канікули у школах Львова

Для більшості школярів міста Лева осінні канікули стартують 26 жовтня. Триватимуть один тиждень, уточнили в міському департаменті освіти та культури.

Зауважимо, що рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, кожна школа ухвалює самостійно.

Графік осінніх канікул у школах Львова 2026

Галицький район

№ Назва закладу Дати 1 Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» 26 жовтня — 30 жовтня 2 Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 3 Ліцей «Галицький» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 4 Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 26 жовтня — 30 жовтня 5 Початкова школа №4 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 6 Середня загальноосвітня школа №9 26 жовтня — 30 жовтня 7 Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 8 Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 26 жовтня — 30 жовтня 9 Ліцей №28 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 10 Середня загальноосвітня школа №34 ім. М. Шашкевича м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 11 Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов 5 жовтня — 11 жовтня

16 листопада — 20 листопада 12 Ліцей №52 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 13 Середня загальноосвітня школа №62 26 жовтня — 30 жовтня 14 Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець 26 жовтня — 30 жовтня

Франківський район

№ Назва закладу Дати 1 Ліцей №2 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 2 Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 3 Ліцей №17 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 4 Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 5 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 6 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 7 Ліцей №45 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 8 Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 9 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 10 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 11 Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 12 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 13 Ліцей №66 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 14 Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради 18 вересня — 20 вересня

30 жовтня — 1 листопада

27 листопада — 29 листопада 15 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 16 Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 17 Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка 26 жовтня — 30 жовтня 18 Ліцей «Європейський» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 19 Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 20 Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 21 Ліцей «Надія» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня

Сихівський район

№ Назва закладу Дати 1 Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 2 Середня загальноосвітня школа №13 26 жовтня — 30 жовтня 3 Середня загальноосвітня школа №32 26 жовтня — 30 жовтня 4 Середня загальноосвітня школа №72 26 жовтня — 30 жовтня 5 Середня загальноосвітня школа №73 26 жовтня — 30 жовтня 6 Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 26 жовтня — 30 жовтня 7 Середня загальноосвітня школа №86 26 жовтня — 30 жовтня 8 Середня загальноосвітня школа №90 26 жовтня — 30 жовтня 9 Ліцей №93 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 10 Середня загальноосвітня школа №95 26 жовтня — 30 жовтня 11 Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1 26 жовтня — 30 жовтня 12 Середня загальноосвітня школа №98 м.Львова 26 жовтня — 30 жовтня 13 Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 14 Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 15 Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 16 Ліцей №80 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 17 Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 18 Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 19 Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» 26 жовтня — 30 жовтня

Личаківський район

№ Назва закладу Дати 1 Ліцей №6 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 2 Ліцей «Львівський» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 3 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 4 Ліцей №8 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 5 Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 6 Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання 28 жовтня — 30 жовтня 7 Ліцей №21 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 8 Ліцей №24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради 27 жовтня — 2 листопада 9 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 10 Ліцей №37 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 11 Середня загальноосвітня школа №42 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 12 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 13 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 14 Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 15 Ліцей №70 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 16 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 17 Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 18 Спортивний ліцей «Просвіта» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 19 Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 20 Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 21 Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 22 Підбірцівський ліцей Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 23 Лисиничівська гімназія Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня

Шевченківський район

№ Назва закладу Дати 1 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 2 Середня загальноосвітня школа №22 ім. В. Стефаника м. Львова 29 жовтня — 30 жовтня 3 Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 4 Середня загальноосвітня школа №30 26 жовтня — 30 жовтня 5 Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 6 Ліцей №38 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 7 Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 8 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка 26 жовтня — 30 жовтня 9 Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 10 Початкова школа №53 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 11 Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 26 жовтня — 30 жовтня 12 Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 13 Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 14 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 15 Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 16 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 17 Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 18 Ліцей №94 Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 19 Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 20 Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 21 Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова 26 жовтня — 30 жовтня 22 Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей» 31 жовтня — 4 листопада 23 Львівська правнича гімназія 26 жовтня — 30 жовтня 24 Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей» 26 жовтня — 30 жовтня 25 Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 26 Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 27 Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 28 Грядівська гімназія Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 29 Зарудцівська гімназія Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 30 Малехівська гімназія Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня 31 Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради 26 жовтня — 30 жовтня

Залізничний район