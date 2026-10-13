Здебільшого відпочиватимуть тиждень. Дати відпочинку школярів у Львові вже оприлюднила Львівська міськрада.

Коли осінні канікули у школах Львова

Для більшості школярів міста Лева осінні канікули стартують 26 жовтня. Триватимуть один тиждень, уточнили в міському департаменті освіти та культури.

Зауважимо, що рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, кожна школа ухвалює самостійно.

Графік осінніх канікул у школах Львова 2026

Галицький район

Назва закладу Дати

1

Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»

26 жовтня — 30 жовтня

2

Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

3

Ліцей «Галицький» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

4

Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3

26 жовтня — 30 жовтня

5

Початкова школа №4 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

6

Середня загальноосвітня школа №9

26 жовтня — 30 жовтня

7

Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

8

Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького

26 жовтня — 30 жовтня

9

Ліцей №28 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

10

Середня загальноосвітня школа №34 ім. М. Шашкевича м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

11

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов

5 жовтня — 11 жовтня
16 листопада — 20 листопада

12

Ліцей №52 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

13

Середня загальноосвітня школа №62

26 жовтня — 30 жовтня

14

Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець

26 жовтня — 30 жовтня

Франківський район

Назва закладу Дати

1

Ліцей №2 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

2

Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

3

Ліцей №17 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

4

Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

5

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

6

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

7

Ліцей №45 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

8

Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

9

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

10

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

11

Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

12

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

13

Ліцей №66 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

14

Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради

18 вересня — 20 вересня
30 жовтня — 1 листопада
27 листопада — 29 листопада

15

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

16

Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

17

Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка

26 жовтня — 30 жовтня

18

Ліцей «Європейський» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

19

Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

20

Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

21

Ліцей «Надія» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

Сихівський район

Назва закладу Дати

1

Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

2

Середня загальноосвітня школа №13

26 жовтня — 30 жовтня

3

Середня загальноосвітня школа №32

26 жовтня — 30 жовтня

4

Середня загальноосвітня школа №72

26 жовтня — 30 жовтня

5

Середня загальноосвітня школа №73

26 жовтня — 30 жовтня

6

Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської

26 жовтня — 30 жовтня

7

Середня загальноосвітня школа №86

26 жовтня — 30 жовтня

8

Середня загальноосвітня школа №90

26 жовтня — 30 жовтня

9

Ліцей №93 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

10

Середня загальноосвітня школа №95

26 жовтня — 30 жовтня

11

Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1

26 жовтня — 30 жовтня

12

Середня загальноосвітня школа №98 м.Львова

26 жовтня — 30 жовтня

13

Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

14

Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

15

Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

16

Ліцей №80 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

17

Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

18

Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

19

Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»

26 жовтня — 30 жовтня

Личаківський район

Назва закладу Дати

1

Ліцей №6 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

2

Ліцей «Львівський» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

3

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

4

Ліцей №8 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

5

Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

6

Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання

28 жовтня — 30 жовтня

7

Ліцей №21 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

8

Ліцей №24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради

27 жовтня — 2 листопада

9

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

10

Ліцей №37 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

11

Середня загальноосвітня школа №42 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

12

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

13

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

14

Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

15

Ліцей №70 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

16

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

17

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

18

Спортивний ліцей «Просвіта» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

19

Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

20

Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

21

Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

22

Підбірцівський ліцей Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

23

Лисиничівська гімназія Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

Шевченківський район

Назва закладу Дати

1

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

2

Середня загальноосвітня школа №22 ім. В. Стефаника м. Львова

29 жовтня — 30 жовтня

3

Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

4

Середня загальноосвітня школа №30

26 жовтня — 30 жовтня

5

Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

6

Ліцей №38 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

7

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

8

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка

26 жовтня — 30 жовтня

9

Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

10

Початкова школа №53 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

11

Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов

26 жовтня — 30 жовтня

12

Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

13

Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

14

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

15

Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

16

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

17

Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

18

Ліцей №94 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

19

Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

20

Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

21

Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

22

Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей»

31 жовтня — 4 листопада

23

Львівська правнича гімназія

26 жовтня — 30 жовтня

24

Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей»

26 жовтня — 30 жовтня

25

Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

26

Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

27

Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

28

Грядівська гімназія Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

29

Зарудцівська гімназія Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

30

Малехівська гімназія Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

31

Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

Залізничний район

Назва закладу Дати

1

Ліцей №15 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

2

Ліцей №18 Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

3

Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова

28 жовтня — 30 жовтня

4

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови

26 жовтня — 30 жовтня

5

Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв

26 жовтня — 30 жовтня

6

Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

7

Ліцей «Гроно» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

8

Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

9

Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

10

Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова

26 жовтня — 30 жовтня

11

Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

12

Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

13

Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності

26 жовтня — 30 жовтня

14

Львівська гімназія «Євшан»

26 жовтня — 30 жовтня

15

Фізико-математичний науковий ліцей Львівської міської ради при Львівському національному університеті імені Івана Франка

26 жовтня — 30 жовтня

16

Початкова школа «Арніка» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

17

Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

18

Початкова школа «Світанок» Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

19

Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради

26 жовтня — 30 жовтня

Раніше ми розповідали, коли у навчальному році 2026/2027 будуть канікули у школах.