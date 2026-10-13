В основном каникулы продлятся неделю. Даты каникул школьников во Львове уже обнародовал Львовский горсовет.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Львова
Для большинства школьников Львова осенние каникулы начнутся 26 октября. Они продлятся одну неделю, уточнили в городском департаменте образования и культуры.
Отметим, что решение о том, когда начинаются каникулы и сколько они продлятся, каждая школа принимает самостоятельно.
График осенних каникул в школах Львова на 2026 год
Галицкий район
|№
|Название учебного заведения
|Даты
|
1
|
Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника"
|
26 октября – 30 октября
|
2
|
Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
3
|
Лицей "Галицкий" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
4
|
Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа № 3
|
26 октября – 30 октября
|
5
|
Начальная школа № 4 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
6
|
Средняя общеобразовательная школа № 9
|
26 октября – 30 октября
|
7
|
Лицей № 10 имени святой Марии Магдалины Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
8
|
Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого
|
26 октября – 30 октября
|
9
|
Лицей № 28 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
10
|
Средняя общеобразовательная школа № 34 им. М. Шашкевича г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
11
|
Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков
|
5 октября – 11 октября
|
12
|
Лицей № 52 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
13
|
Средняя общеобразовательная школа № 62
|
26 октября – 30 октября
|
14
|
Учреждение общего среднего образования № 87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец
|
26 октября – 30 октября
Франковский район
|№
|Название учреждения
|Даты
|
1
|
Лицей № 2 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
2
|
Лицей № 5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
3
|
Лицей № 17 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
4
|
Начальная школа "Джерельце" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
5
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 31 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
6
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 36 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
7
|
Лицей № 45 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
8
|
Лицей № 46 им. Вячеслава Чорновола Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
9
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 48 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
10
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 50 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
11
|
Лицей № 51 имени Ивана Франко Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
12
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 55 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
13
|
Лицей № 66 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
14
|
Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета
|
18 сентября – 20 сентября
|
15
|
Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
16
|
Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
17
|
Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|
26 октября – 30 октября
|
18
|
Лицей "Европейский" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
19
|
Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
20
|
Начальная школа "Малюк" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
21
|
Лицей "Надежда" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
Сиховский район
|№
|Название учреждения
|Даты
|
1
|
Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
2
|
Средняя общеобразовательная школа № 13
|
26 октября – 30 октября
|
3
|
Средняя общеобразовательная школа № 32
|
26 октября – 30 октября
|
4
|
Средняя общеобразовательная школа № 72
|
26 октября – 30 октября
|
5
|
Средняя общеобразовательная школа № 73
|
26 октября – 30 октября
|
6
|
Средняя общеобразовательная школа № 84 имени Блаженной Йосафати Гордашевской
|
26 октября – 30 октября
|
7
|
Средняя общеобразовательная школа № 86
|
26 октября – 30 октября
|
8
|
Средняя общеобразовательная школа № 90
|
26 октября – 30 октября
|
9
|
Лицей № 93 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
10
|
Средняя общеобразовательная школа № 95
|
26 октября – 30 октября
|
11
|
Средняя общеобразовательная школа № 96 МЖК-1
|
26 октября – 30 октября
|
12
|
Средняя общеобразовательная школа № 98 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
13
|
Лицей "Ориана" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
14
|
Лицей "Интеллект" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
15
|
Лицей "Сыховский" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
16
|
Лицей № 80 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
17
|
Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
18
|
Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
19
|
Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I–III ступеней Блаженных Климентия и Андрея Шептицких"
|
26 октября – 30 октября
Лычаковский район
|№
|Название учреждения
|Даты
|
1
|
Лицей № 6 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
2
|
Лицей "Львовский" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
3
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 7 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
4
|
Лицей № 8 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
5
|
Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
6
|
Общеобразовательная средняя школа I–III ступеней "Лидер" с различными формами обучения
|
28 октября – 30 октября
|
7
|
Лицей № 21 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
8
|
Лицей № 24 им. М. Конопницкой Львовского городского совета
|
27 октября – 2 ноября
|
9
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 29 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
10
|
Лицей № 37 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
11
|
Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
12
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 47 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
13
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 49 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
14
|
Средняя общеобразовательная школа № 63 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
15
|
Лицей № 70 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
16
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 71 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
17
|
Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней № 82 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
18
|
Спортивный лицей "Просвита" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
19
|
Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
20
|
Начальная школа "Дзвеночок" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
21
|
Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
22
|
Подборцевский лицей Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
23
|
Лисиничевская гимназия Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
Шевченковский район
|№
|Название учреждения
|Даты
|
1
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 20 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
2
|
Средняя общеобразовательная школа № 22 им. В. Стефаника г. Львова
|
29 октября – 30 октября
|
3
|
Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
4
|
Средняя общеобразовательная школа № 30
|
26 октября – 30 октября
|
5
|
Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
6
|
Лицей № 38 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
7
|
Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней № 43 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
8
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 44 им. Т. Г. Шевченко
|
26 октября – 30 октября
|
9
|
Средняя общеобразовательная школа № 41 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
10
|
Начальная школа № 53 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
11
|
Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков
|
26 октября – 30 октября
|
12
|
Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
13
|
Лицей № 57 имени короля Даниила Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
14
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 78 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
15
|
Лицей № 81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
16
|
Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 91 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
17
|
Средняя общеобразовательная школа № 92 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
18
|
Лицей № 94 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
19
|
Средняя общеобразовательная школа № 97 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
20
|
Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
21
|
Средняя общеобразовательная школа № 100 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
22
|
Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа – Львовский экономический лицей"
|
31 октября – 4 ноября
|
23
|
Львовская юридическая гимназия
|
26 октября – 30 октября
|
24
|
Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий – Львовский технологический лицей"
|
26 октября – 30 октября
|
25
|
Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
26
|
Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
27
|
Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
28
|
Градивская гимназия Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
29
|
Зарудцевская гимназия Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
30
|
Малеховская гимназия Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
31
|
Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
Железнодорожный район
|№
|Название учреждения
|Даты
|
1
|
Лицей №15 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
2
|
Лицей № 18 Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
3
|
Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Львова
|
28 октября – 30 октября
|
4
|
Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанив с углубленным изучением украиноведения и английского языка
|
26 октября – 30 октября
|
5
|
Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств
|
26 октября – 30 октября
|
6
|
Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
7
|
Лицей "Гроно" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
8
|
Средняя общеобразовательная школа № 65 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
9
|
Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
10
|
Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Львова
|
26 октября – 30 октября
|
11
|
Лицей № 74 имени Марийки Подгирянки Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
12
|
Лицей № 75 имени Леси Украинки Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
13
|
Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности
|
26 октября – 30 октября
|
14
|
Львовская гимназия "Евшан"
|
26 октября – 30 октября
|
15
|
Физико-математический научный лицей Львовского городского совета при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|
26 октября – 30 октября
|
16
|
Начальная школа "Арника" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
17
|
Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
18
|
Начальная школа "Свитанок" Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
|
19
|
Рясне-Русский лицей Львовского городского совета
|
26 октября – 30 октября
Ранее мы рассказывали, когда в 2026/2027 учебном году будут каникулы в школах.