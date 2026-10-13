В основном каникулы продлятся неделю. Даты каникул школьников во Львове уже обнародовал Львовский горсовет.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Львова

Для большинства школьников Львова осенние каникулы начнутся 26 октября. Они продлятся одну неделю, уточнили в городском департаменте образования и культуры.

Отметим, что решение о том, когда начинаются каникулы и сколько они продлятся, каждая школа принимает самостоятельно.

График осенних каникул в школах Львова на 2026 год

Галицкий район

Название учебного заведения Даты

1

Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника"

26 октября – 30 октября

2

Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

3

Лицей "Галицкий" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

4

Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа № 3

26 октября – 30 октября

5

Начальная школа № 4 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

6

Средняя общеобразовательная школа № 9

26 октября – 30 октября

7

Лицей № 10 имени святой Марии Магдалины Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

8

Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого

26 октября – 30 октября

9

Лицей № 28 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

10

Средняя общеобразовательная школа № 34 им. М. Шашкевича г. Львова

26 октября – 30 октября

11

Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков

5 октября – 11 октября
16 ноября – 20 ноября

12

Лицей № 52 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

13

Средняя общеобразовательная школа № 62

26 октября – 30 октября

14

Учреждение общего среднего образования № 87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец

26 октября – 30 октября

Франковский район

Название учреждения Даты

1

Лицей № 2 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

2

Лицей № 5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

3

Лицей № 17 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

4

Начальная школа "Джерельце" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

5

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 31 г. Львова

26 октября – 30 октября

6

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 36 г. Львова

26 октября – 30 октября

7

Лицей № 45 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

8

Лицей № 46 им. Вячеслава Чорновола Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

9

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 48 г. Львова

26 октября – 30 октября

10

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 50 г. Львова

26 октября – 30 октября

11

Лицей № 51 имени Ивана Франко Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

12

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 55 г. Львова

26 октября – 30 октября

13

Лицей № 66 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

14

Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета

18 сентября – 20 сентября
30 октября – 1 ноября
27 ноября – 29 ноября

15

Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

16

Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

17

Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

26 октября – 30 октября

18

Лицей "Европейский" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

19

Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

20

Начальная школа "Малюк" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

21

Лицей "Надежда" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

Сиховский район

Название учреждения Даты

1

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова

26 октября – 30 октября

2

Средняя общеобразовательная школа № 13

26 октября – 30 октября

3

Средняя общеобразовательная школа № 32

26 октября – 30 октября

4

Средняя общеобразовательная школа № 72

26 октября – 30 октября

5

Средняя общеобразовательная школа № 73

26 октября – 30 октября

6

Средняя общеобразовательная школа № 84 имени Блаженной Йосафати Гордашевской

26 октября – 30 октября

7

Средняя общеобразовательная школа № 86

26 октября – 30 октября

8

Средняя общеобразовательная школа № 90

26 октября – 30 октября

9

Лицей № 93 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

10

Средняя общеобразовательная школа № 95

26 октября – 30 октября

11

Средняя общеобразовательная школа № 96 МЖК-1

26 октября – 30 октября

12

Средняя общеобразовательная школа № 98 г. Львова

26 октября – 30 октября

13

Лицей "Ориана" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

14

Лицей "Интеллект" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

15

Лицей "Сыховский" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

16

Лицей № 80 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

17

Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

18

Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

19

Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I–III ступеней Блаженных Климентия и Андрея Шептицких"

26 октября – 30 октября

Лычаковский район

Название учреждения Даты

1

Лицей № 6 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

2

Лицей "Львовский" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

3

Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 7 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

4

Лицей № 8 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

5

Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

6

Общеобразовательная средняя школа I–III ступеней "Лидер" с различными формами обучения

28 октября – 30 октября

7

Лицей № 21 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

8

Лицей № 24 им. М. Конопницкой Львовского городского совета

27 октября – 2 ноября

9

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 29 г. Львова

26 октября – 30 октября

10

Лицей № 37 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

11

Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Львова

26 октября – 30 октября

12

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 47 г. Львова

26 октября – 30 октября

13

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 49 г. Львова

26 октября – 30 октября

14

Средняя общеобразовательная школа № 63 г. Львова

26 октября – 30 октября

15

Лицей № 70 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

16

Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 71 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

17

Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней № 82 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

18

Спортивный лицей "Просвита" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

19

Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

20

Начальная школа "Дзвеночок" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

21

Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова

26 октября – 30 октября

22

Подборцевский лицей Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

23

Лисиничевская гимназия Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

Шевченковский район

Название учреждения Даты

1

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 20 г. Львова

26 октября – 30 октября

2

Средняя общеобразовательная школа № 22 им. В. Стефаника г. Львова

29 октября – 30 октября

3

Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Львова

26 октября – 30 октября

4

Средняя общеобразовательная школа № 30

26 октября – 30 октября

5

Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Львова

26 октября – 30 октября

6

Лицей № 38 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

7

Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней № 43 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

8

Львовская средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 44 им. Т. Г. Шевченко

26 октября – 30 октября

9

Средняя общеобразовательная школа № 41 г. Львова

26 октября – 30 октября

10

Начальная школа № 53 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

11

Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков

26 октября – 30 октября

12

Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Львова

26 октября – 30 октября

13

Лицей № 57 имени короля Даниила Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

14

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 78 г. Львова

26 октября – 30 октября

15

Лицей № 81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

16

Средняя общеобразовательная школа I–III ступеней № 91 г. Львова

26 октября – 30 октября

17

Средняя общеобразовательная школа № 92 г. Львова

26 октября – 30 октября

18

Лицей № 94 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

19

Средняя общеобразовательная школа № 97 г. Львова

26 октября – 30 октября

20

Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Львова

26 октября – 30 октября

21

Средняя общеобразовательная школа № 100 г. Львова

26 октября – 30 октября

22

Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа – Львовский экономический лицей"

31 октября – 4 ноября

23

Львовская юридическая гимназия

26 октября – 30 октября

24

Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий – Львовский технологический лицей"

26 октября – 30 октября

25

Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

26

Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

27

Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

28

Градивская гимназия Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

29

Зарудцевская гимназия Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

30

Малеховская гимназия Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

31

Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

Железнодорожный район

Название учреждения Даты

1

Лицей №15 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

2

Лицей № 18 Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

3

Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Львова

28 октября – 30 октября

4

Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанив с углубленным изучением украиноведения и английского языка

26 октября – 30 октября

5

Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств

26 октября – 30 октября

6

Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Львова

26 октября – 30 октября

7

Лицей "Гроно" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

8

Средняя общеобразовательная школа № 65 г. Львова

26 октября – 30 октября

9

Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Львова

26 октября – 30 октября

10

Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Львова

26 октября – 30 октября

11

Лицей № 74 имени Марийки Подгирянки Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

12

Лицей № 75 имени Леси Украинки Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

13

Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности

26 октября – 30 октября

14

Львовская гимназия "Евшан"

26 октября – 30 октября

15

Физико-математический научный лицей Львовского городского совета при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

26 октября – 30 октября

16

Начальная школа "Арника" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

17

Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

18

Начальная школа "Свитанок" Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

19

Рясне-Русский лицей Львовского городского совета

26 октября – 30 октября

Ранее мы рассказывали, когда в 2026/2027 учебном году будут каникулы в школах.