Вчителі здають патріотів, а росіяни грабують школи: як триває навчання в окупації

Росія продовжує тероризувати мешканців захоплених територій України. Діти винятком не є.

Росіяни зокрема застосовують психологічний і фізичний тиск. Мешканці окупованих територій також не мають зв'язку, інтернету й можливості виїхати.

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Як живуть і працюють освітяни в окупації

Освітяни розповіли, як живуть і що загрожує проукраїнськи налаштованим педагогам, школярам і членам їхніх родин на окупованих територіях. З міркувань безпеки їхніх імен не розголошують, пише Суспільне.

Так, окупанти дуже болісно сприймають невдачі в організації навчання за російськими програмами, розповідає одна з учительок.

Якщо в інтернеті (у групах, соцмережах, ЗМІ) з'являється інформація про нормальне життя та успіхи педагогів і учнів цих шкіл на підконтрольній Україні території, то починається терор учителів і співробітників шкіл. Тих, які залишились на окупованих територіях, але не погодились на співпрацю із ворогом. Це може бути й психологічний і фізичний тиск,

– кажуть педагоги, які живуть в окупації.

За словами заступниці директора однієї зі шкіл, "проукраїнські вчителі й інші працівники шкіл залишились на окупованій території з різних причин:

переважно через сімейні проблеми (літні немічні батьки, хворі рідні);

через те, що вчасно не змогли виїхати на підконтрольні Україні території, або у них не було відповідної суми грошей, щоб оплатити дорогу до Запоріжжя.

Якщо раніше з районів, які ближче до Запоріжжя, можна було виїхати за 2 – 3 тисячі гривень з особи, то зараз ці суми виросли в рази. Окрім цього, треба оформлювати перепустку на виїзд, що не так просто зробити.

Як вчаться діти в окупації

Директор однієї зі шкіл розповів, що кількість учителів-колаборантів у кожній громаді різниться.

Десь виїхали всі вчителі, тому "педагогічні" кадри на місцях формуються за принципом "аби хто". А десь майже половина вчителів, які працювали в українській школі, погодились на співпрацю з ворогом,

– уточнив він.

До того ж, за словами директора школи, такі педагоги часто здають окупантам родини, в яких, попри небезпеку, батьки дистанційно намагаються продовжити навчання дітей в українських школах.

Заступниця директора школи зазначила, що невелика частина учнів час від часу виходить на зв'язок з учителями, аби займатися дистанційно. Причини різні, але найголовніші – це відсутність зв'язку та безпекова ситуація. Є й такі випадки, коли батьки, погоджуючись на шкільне навчання дітей, намагаються не припиняти й дистанційні заняття в українській школі. Але на окупованих територіях це робити дуже небезпечно.

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Окупанти крадуть майно зі шкіл

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" також розповів , що російські загарбники вивозять майно музичної та художньої шкіл тимчасово окупованого міста.

Два дні тому з нашої художньої і музичної школи вони (військові Росії – ред.) почали вивозити меблі. Це нова школа, реконструйована за допомогою європейських донорів. Буквально кілька років тому ми її відкрили після реконструкції. І тепер меблі, обладнання, LED-екрани – все вони (росіяни – ред.) почали вивозити,

– уточнив Федоров.