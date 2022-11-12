Учителя сдают патриотов, а россияне грабят школы: как проходит обучение в оккупации

Россия продолжает терроризировать жителей захваченных территорий Украины. Дети исключением не являются.

Россияне в частности используют психологическое и физическое давление. Жители оккупированных территорий также не имеют связи, интернета и возможности уехать.

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Как живут и работают педагоги в оккупации

Педагоги рассказали, как живут и что грозит проукраински настроенным педагогам, школьникам и членам их семей на оккупированных территориях. Из соображений безопасности их имена не разглашаются, пишет Суспільне.

Так, оккупанты очень болезненно воспринимают неудачи в организации обучения по российским программам, рассказывает одна из учительниц.

Если в интернете (в группах, соцсетях, СМИ) появляется информация о нормальной жизни и успехах педагогов и учеников этих школ на подконтрольной Украине территории, то начинается террор учителей и сотрудников школ. Оставшихся на оккупированных территориях, но не согласившихся на сотрудничество с врагом. Это может быть и психологическое и физическое давление,

– говорят педагоги, живущие в оккупации.

По словам заместителя директора одной из школ, "проукраинские учителя и другие работники школ остались на оккупированной территории по разным причинам:

преимущественно из-за семейных проблем (пожилые немощные родители, больные родные);

потому, что вовремя не смогли выехать на подконтрольные Украине территории, или у них не было соответствующей суммы денег, чтобы оплатить дорогу в Запорожье.

Если раньше из районов, которые ближе к Запорожью, можно было выехать за 2 – 3 тысячи гривен с человека, то сейчас эти суммы выросли в разы. Кроме того, нужно оформлять пропуск на выезд, что не так просто сделать.

Как учатся дети в оккупации

Директор одной из школ рассказал, что количество учителей-коллаборантов в каждой общине различается.

Где-то уехали все учителя, поэтому "педагогические" кадры на местах формируются по принципу "кто угодно". А где-то почти половина учителей, работавших в украинской школе, согласились на сотрудничество с врагом,

– уточнил он.

К тому же, по словам директора школы, такие педагоги часто сдают оккупантам семьи, в которых несмотря на опасность, родители дистанционно пытаются продолжить обучение детей в украинских школах.

Заместитель директора школы отметила, что небольшая часть учеников время от времени выходит на связь с учителями, чтобы заниматься дистанционно. Причины разные, но самые главные – это отсутствие связи и ситуация с безопасностью. Есть и такие случаи, когда родители, соглашаясь на школьное обучение детей, стараются не прекращать дистанционные занятия в украинской школе. Но на оккупированных территориях это делать очень небезопасно.

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Оккупанты воруют имущество из школ

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона "Единые новости" также рассказал , что российские захватчики вывозят имущество музыкальной и художественной школ временно оккупированного города.

Два дня назад из нашей художественной и музыкальной школы они (военные России – ред.) начали вывозить мебель. Это новая школа, реконструированная с помощью европейских доноров. Буквально несколько лет назад ее открыли после реконструкции. И теперь мебель, оборудование, LED-экраны – все они (россияне – ред.) начали вывозить,

– уточнил Федоров.