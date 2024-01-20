Як зацікавити учнів, аби вони хотіли вчитися: секрет одного з найкращих учителів світу

Учитель може дати учням картину світу й навчити їх використовувати знання у житті. Так, він має говорити не лише про академічні знання, тобто формули і правила.

Так вважає учитель української мови та літератури Артур Пройдаков – найкращий педагог України 2021 року та один із найкращих вчителів світу 2023 року.

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Як зацікавити учнів, аби вони хотіли вчитися

Він розповів, що його учні більше запам'ятовують не уроки, а події, зустрічі, поїздки. Пройдаков уточнив: коли працював у Ромнах, приводив дітей на зустрічі з письменниками в бібліотеку імені Богдана Антоненка-Давидовича.

Ми їздили на концерти Pianoboy, O'Torvald, Бумбокс, Фіолет, Один в каное! Ми все об'їздили! Ці пригоди діти пам'ятають. А в травні ми готувалися до ЗНО, проводячи уроки надворі,

– розповів педагог.

Він переконаний, що учитель – це певна рольова модель. Також Пройдаков каже, що учителі шкільної літератури можуть дати дітям навички читання, показати тексти за межами шкільної програми.

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Є Василь Стефаник і Михайло Коцюбинський, але також є Фредерік Бакман чи Стівен Кінг – і це нормально. У мене діти в класі дуже люблять Бакмана!

– розповів педагог.

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