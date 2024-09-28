Скільки дітей з ТОТ і як навчаються у закладах освіти України

На сьогодні понад 44 тисяч дітей, які продовжують перебувати на тимчасово окупованій території, навчаються в українській системі освіти. Такі дані Міносвіти України отримало від регіонів.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, передає УП. І додав, що такі учні – дуже вразлива категорія, адже таке навчання для них небезпечне.

Дивіться також "Вселяє віру в перемогу": як учителі та благодійники рятують очне навчання навіть під обстрілами

Скільки учнів з ТОТ здобувають освіту у школах України

Сташків уточнив: МОН спирається не тільки на дані шкіл, де діти навчаються. Це переважно школи з окупованих або прифронтових територій, які продовжують функціонувати.

Учні з ТОТ могли навчатися за трьома формами:

під'єднуватися до онлайн-уроків на підконтрольній території;

обрати сімейну форму або екстернат.

Наказ про політику "Школа офлайн" дозволяє додатково обрати ще й педагогічний патронаж – один з тих інструментів, який можна буде використовувати для навчання дітей на ТОТ,

– повідомив посадовець.

Це, за його словами, коли учні мають індивідуальні заняття з вчителем і виходять на зв'язок тоді, коли їм зручно, а не тоді, коли проводять уроки за розкладом.

Звичайно, кількість таких годин на тиждень є меншою, але це індивідуальні уроки,

– уточнив заступник очільника МОН.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.