Скільки дітей з ТОТ і як навчаються у закладах освіти України
Джерело:УП
На сьогодні понад 44 тисяч дітей, які продовжують перебувати на тимчасово окупованій території, навчаються в українській системі освіти. Такі дані Міносвіти України отримало від регіонів.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, передає УП. І додав, що такі учні – дуже вразлива категорія, адже таке навчання для них небезпечне.
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Скільки учнів з ТОТ здобувають освіту у школах України
Сташків уточнив: МОН спирається не тільки на дані шкіл, де діти навчаються. Це переважно школи з окупованих або прифронтових територій, які продовжують функціонувати.
Учні з ТОТ могли навчатися за трьома формами:
- під'єднуватися до онлайн-уроків на підконтрольній території;
- обрати сімейну форму або екстернат.
Наказ про політику "Школа офлайн" дозволяє додатково обрати ще й педагогічний патронаж – один з тих інструментів, який можна буде використовувати для навчання дітей на ТОТ,
– повідомив посадовець.
Це, за його словами, коли учні мають індивідуальні заняття з вчителем і виходять на зв'язок тоді, коли їм зручно, а не тоді, коли проводять уроки за розкладом.
Звичайно, кількість таких годин на тиждень є меншою, але це індивідуальні уроки,
– уточнив заступник очільника МОН.
Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Раніше ми розповідали про те, скільки українських учнів загалом станом на 1 вересня здобувають освіту дистанційно. Про це читайте за посиланням.