В Україні запустили національне опитування про стан освіти

Міносвіти України спільно з Мінцифри запускають масштабне всеукраїнське опитування про реальний стан української освіти. Посадовці кажуть, що їм важливо почути думку кожного учасника освітнього процесу.

До участі запрошують батьків дошкільнят, школярів та їхніх батьків, студентів профтехів і ЗВО з батьками, а також – усіх небайдужих громадян України.

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Українців закликають взяти участь в опитуванні про стан освіти

Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив: ми проводимо багато нарад з тем, що стосуються освіти, але є проблеми, які перебувають поза радарами. Тому хочемо дізнатися в освітян, батьків, студентів і дітей про особливості, які ми ще не ідентифікували.

У МОН натомість зазначають, що відповіді допоможуть визначити реальний стан освіти, виявити нагальні проблеми та спланувати ефективні зміни.

Разом ми зможемо створити освіту майбутнього, –

переконані у Міносвіти.

Опитування триватиме лише 10 днів. Долучитися можна тут.