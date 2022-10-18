Викладач київського вишу вчив студентів недержавною мовою і поплатився
Джерело:Тарас Кремінь
У час повномасштабної війни Росія вбиває українських дітей та руйнує заклади освіти на території нашої держави. Однак окремі педагоги продовжують вчити дітей та студентів недержавною мовою. І це попри дію мовного закону.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про випадок порушення мовного закону у київському виші. Там викладач вчив студентів недержавною мовою.
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Викладач вчив студентів не українською мовою
Так, доцент київського вишу вів пару у третьокурсників недержавною мовою. Таким чином порушив статтю 21 мовного закону. За це викладач заплатить штраф – 3400 гривень. Відповідна постанова набрала чинності 16 жовтня.
Штраф викладач має сплатити не пізніше як через 15 днів з часу отримання відповідної постанови. В іншому разі штраф стягнуть примусово. Тоді доведеться сплатити вже 6800 гривень.
Викладачів каратимуть за викладання недержавною мовою
Кремінь також розповів, що в Офісі уповноваженого із захисту державної мови у 2021 році отримали понад 150 звернень щодо порушень мовного законодавства педагогами. У 2022 році – близько 70.
Сфера освіти, яка мала б бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства, на жаль, серед тих, де ми щороку фіксуємо чималу кількість порушень,
– наголосив Кремінь.
Він також наголосив, що у час повномасштабної війни педагоги мають утверджувати українську ідентичність. Тож за викладання недержавною мовою їх каратимуть.
Що передбачає мовний закон
16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер. Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською.
Зокрема, для освітян на роботі використання української мови є обов'язковим.
Джерело: DW
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Скільки вбила дітей та понищила навчальних закладів Росія
Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак розповів, що станом на 17 жовтня в Україні понад 2600 закладів освіти постраждали внаслідок бомбардувань та обстрілів росіян. З них – 323 зруйновані повністю.
Також, додав очільник профільного комітету ВРУ, загинуло понад 420 дітей. Ще понад 800 дістали поранення.