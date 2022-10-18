Преподаватель киевского вуза учил студентов не на государственном языке и поплатился
Источник:Тарас Креминь
Во время полномасштабной войны Россия убивает украинских детей и разрушает учебные заведения на территории нашего государства. Однако отдельные педагоги продолжают учить детей и студентов на не государственном языке. И это, несмотря на действие языкового закона.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал о случае нарушения языкового закона в киевском вузе. Там преподаватель учил студентов на негосударственном языке.
Важная Вступительная кампания продолжается: сколько украинцев в этом году стали студентами вузов и колледжей
Преподаватель учил студентов не на украинском языке
Так, доцент киевского вуза вел пару у третьекурсников на негосударственном языке. Таким образом, нарушил статью 21 языкового закона. За это преподаватель заплатит штраф – 3400 гривен. Соответствующее постановление вступило в силу 16 октября.
Штраф преподаватель должен оплатить не позднее чем через 15 дней с момента получения постановления о штрафе. В противном случае штраф взыщут принудительно. Тогда придется уплатить уже 6800 гривен.
Преподавателей будут наказывать за преподавание на негосударственном языке
Креминь также рассказал, что в Офисе уполномоченного по защите государственного языка в 2021 году получили более 150 обращений по поводу нарушений языкового законодательства педагогами. В 2022 году – около 70.
Сфера образования, которая должна быть примером в вопросе соблюдения языкового законодательства, к сожалению, среди тех, где мы ежегодно фиксируем немалое количество нарушений,
– подчеркнул Кремень.
Он также подчеркнул, что во время полномасштабной войны педагоги должны утверждать украинскую идентичность. Поэтому за преподавание на негосударственном языке их будут наказывать.
Что предусматривает языковой закон
16 июля 2019 вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер. Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке.
В частности, для педагогов на работе использование украинского языка обязательно.
Источник: DW
Читайте Студенты-переселенцы и дети погибших воинов ВСУ будут учиться бесплатно в украинских вузах
Сколько Россия убила детей и уничтожила учебных заведений
Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак рассказал, что по состоянию на 17 октября в Украине более 2600 учебных заведений пострадали в результате бомбардировок и обстрелов россиян. Из них – 323 разрушены полностью.
Также, добавил глава профильного комитета ВРУ, погибли более 420 детей. Еще более 800 получили ранения.