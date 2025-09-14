Укр Рус
14 вересня, 14:46
Лісовий розповів, який навчальний формат буде основним у майбутньому

Марія Волошин
Основні тези
  • Очільник МОН Оксен Лісовий вважає, що майбутнє освіти в Україні – у комбінації онлайн і офлайн навчання.
  • Це надасть більше свободи дітям.

Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що майбутнє освітнього процесу – у виваженій та якісній комбінації онлайн і офлайн навчання. Зокрема, якщо говорити про школи.

Про це посадовець заявив під час п'ятого Саміту перших леді та джентльменів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ

Який формат навчання буде основним у майбутньому?

Очільник МОН зазначив, що освітній процес суттєво змінився, починаючи з періоду пандемії коронавірусу. 

Освіта вже ніколи не буде такою, як була. В онлайнових форматах є свої переваги. І, власне, майбутнє освіти – у комбінації, в дуже виваженій, якісній комбінації онлайн і офлайн формату, 
– заявив міністр.

За його словами, це де-факто буде школа, фізичний простір, у центрі якого перебуватиме онлайн-платформа, яка даруватиме більше свободи для дітей, але обов'язково дасть змогу їм виходити на очне навчання. 

Там, де ми здобуваємо всі наші м'які навички; там, де ми вчимося взаємодіяти з людьми, з учителями, з лабораторним обладнанням; де ми вчимося робити проєкти, вчимося робити багато всього іншого; де ми вчимося презентувати, розмовляти і взаємодіяти. Тому от майбутнє в такій комбінації – онлайн і офлайн,
 – переконаний Лісовий.

Він також наголосив, що без освіти не можна виграти цю війну і не можна пройти жодну кризу. 

Що відомо про Саміт перших леді та джентльменів?

  • У Києві днями відбувся п'ятий Саміт перших леді та джентльменів.

  • Він був зосереджений на темі "Освіта, що моделює світ".

  • Захід містив 19 подій за участі нобелівських лауреатів і освітніх діячів.

  • Під час саміту обговорювали роль освіти в запобіганні війнам, вплив нових технологій на знання та представлять дослідження сприйняття освіти.