З 1 вересня 2026 року усіх учнів з України включать до загальної системи освіти для іноземців у Польщі. Після цього на них пошириться дія стандартних положень освітнього законодавства цієї країни.

Отже, зміняться правила щодо безкоштовного додаткового навчання польської мови та призначення допомоги вчителя. Про це інформує Serwis Samorządowy PAP.

Що зміниться для учнів з України

2025/2026 навчальний рік був останнім, у якому діяли спеціальні норми щодо освіти школярів з України через війну в нашій державі.

З 1 вересня 2026 року у школах Польщі більше не діятимуть перехідні положення щодо організації навчання, виховання та опіки, запроваджені для біженців з України.

Учні з України, які повинні обов'язково відвідувати школу, але не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для навчання, матимуть право на:

1) додаткове безкоштовне навчання польської мови (не менше ніж 2 години на тиждень і не довше ніж протягом 24 місяців);

2) допомогу від особи, яка володіє мовою країни походження та найнята директором школи на посаду помічника вчителя (не довше ніж протягом 12 місяців).

Так, українські учні зможуть і надалі відвідувати додаткові вирівнювальні заняття з навчальних предметів, організовані керівним органом школи. Однак не довше ніж протягом 12 місяців.

У школах також зможуть організувати підготовчий клас для учнів, яким це необхідно для навчання.

У 2026/2027 навчальному році також діятиме урядова програма вирівнювання освітніх можливостей дітей та молоді "Дружня школа". Вона передбачає підтримку закладів освіти, у яких навчаються учні з України, у створенні дружніх та інтегрованих шкільних спільнот.

У цих країнах ЄС діти найчастіше кидають школу

Юнаки та юнки у Європі дедалі рідше кидають навчання у школі та професійну підготовку. Однак на ці рішення можуть впливати географічне положення та перспективи працевлаштування у країні.

Так, торік 9,1% осіб віком 18 – 24 років у ЄС кинули школу і не пішли далі навчатися, пише Euronews. Найменше таких було у Хорватії – лише 2,1%. Найбільше – у Румунії – 15,5%.