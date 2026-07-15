Для українських учнів у польських школах приготували зміни: які й коли

Отже, зміняться правила щодо безкоштовного додаткового навчання польської мови та призначення допомоги вчителя. Про це інформує Serwis Samorządowy PAP.

Що зміниться для учнів з України

2025/2026 навчальний рік був останнім, у якому діяли спеціальні норми щодо освіти школярів з України через війну в нашій державі.

З 1 вересня 2026 року у школах Польщі більше не діятимуть перехідні положення щодо організації навчання, виховання та опіки, запроваджені для біженців з України.

Учні з України, які повинні обов'язково відвідувати школу, але не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для навчання, матимуть право на:

1) додаткове безкоштовне навчання польської мови (не менше ніж 2 години на тиждень і не довше ніж протягом 24 місяців);

2) допомогу від особи, яка володіє мовою країни походження та найнята директором школи на посаду помічника вчителя (не довше ніж протягом 12 місяців).

Так, українські учні зможуть і надалі відвідувати додаткові вирівнювальні заняття з навчальних предметів, організовані керівним органом школи. Однак не довше ніж протягом 12 місяців.

У школах також зможуть організувати підготовчий клас для учнів, яким це необхідно для навчання.

У 2026/2027 навчальному році також діятиме урядова програма вирівнювання освітніх можливостей дітей та молоді "Дружня школа". Вона передбачає підтримку закладів освіти, у яких навчаються учні з України, у створенні дружніх та інтегрованих шкільних спільнот.

У цих країнах ЄС діти найчастіше кидають школу

Юнаки та юнки у Європі дедалі рідше кидають навчання у школі та професійну підготовку. Однак на ці рішення можуть впливати географічне положення та перспективи працевлаштування у країні.

Так, торік 9,1% осіб віком 18 – 24 років у ЄС кинули школу і не пішли далі навчатися, пише Euronews. Найменше таких було у Хорватії – лише 2,1%. Найбільше – у Румунії – 15,5%.