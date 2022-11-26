Отримують допомогу: які пільги мають українські студенти, які вчаться за кордоном

Українці зазвичай вступають в іноземні виші відповідно до загальних правил. Але якщо наші земляки таки стають студентами, їм часто надають додаткову допомогу.

Зазвичай це соціальна допомога. Її українські студенти отримують, зокрема, у країнах Європи.

Читайте Дуже перспективно, але є проблеми: що заважає біженцям з України вступити в іноземні коледжі

У яких країнах отримують допомогу студенти з України

Наприклад, у Португалії, студентам з України надавали соціальні стипендії.

Загалом більшість країн ЄС надають нашим землякам:

мовну підтримку;

психологічне консультування;

академічне керівництво;

вступні курси;

стипендії.

Де виняткова політика

Виняткову політику, як-от повне звільнення від плати за навчання для українських біженців, запровадили:

Австрія;

Ірландія;

Польща;

Румунія;

Словенія;

Швеція.

Також виші самі запроваджували різні форми допомоги українським студентам. Адже вони мають високий рівень автономності у країнах ЄС. Тож, наприклад, понад 50 університетів Франції пропонують українським біженцям різні види допомоги, зокрема й фінансову для відновлення навчання.

Як допомагає Український Глобальний Університет

При цьому українська молодь отримує допомогу від Українського Глобального Університету. Це велика мережа навчальних закладів, які у партнерстві з Офісом Президента України підтримують стипендіями українських старшокласників та студентів у країнах, що їх прийняли. Але за однієї умови: студенти, що її отримують, мають повернутися в Україну після закінчення навчання, щоб допомогти відбудувати країну після війни.

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Що заважає біженцям вступити до іноземних коледжів

Українцям мали б у країнах ЄС забезпечити швидкий доступ до початкової професійно-технічної освіти. Однак наші земляки зіштовхуються із низкою проблем при вступі у коледжі.

Так, випускники-біженці часто зіштовхуються із бар'єрами на шляху вступу до коледжів. Нашим землякам здебільшого зважають: