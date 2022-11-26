Отримують допомогу: які пільги мають українські студенти, які вчаться за кордоном

26 листопада 2022 , 12:41
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Джерело:

Освіторія

Українці зазвичай вступають в іноземні виші відповідно до загальних правил. Але якщо наші земляки таки стають студентами, їм часто надають додаткову допомогу.

Зазвичай це соціальна допомога. Її українські студенти отримують, зокрема, у країнах Європи. 

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У яких країнах отримують допомогу студенти з України 

Наприклад, у Португалії, студентам з України надавали соціальні стипендії.

Загалом більшість країн ЄС надають нашим землякам:

  • мовну підтримку;
  • психологічне консультування;
  • академічне керівництво;
  • вступні курси;
  • стипендії.

Де виняткова політика 

Виняткову політику, як-от повне звільнення від плати за навчання для українських біженців, запровадили:

  • Австрія;
  • Ірландія;
  • Польща;
  • Румунія;
  • Словенія;
  • Швеція.

Також виші самі запроваджували різні форми допомоги українським студентам. Адже вони мають високий рівень автономності у країнах ЄС. Тож, наприклад, понад 50 університетів Франції пропонують українським біженцям різні види допомоги, зокрема й фінансову для відновлення навчання.

Як допомагає Український Глобальний Університет 

При цьому українська молодь отримує допомогу від Українського Глобального Університету. Це велика мережа навчальних закладів, які у партнерстві з Офісом Президента України підтримують стипендіями українських старшокласників та студентів у країнах, що їх прийняли. Але за однієї умови: студенти, що її отримують, мають повернутися в Україну після закінчення навчання, щоб допомогти відбудувати країну після війни.

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Що заважає біженцям вступити до іноземних коледжів

Українцям мали б у країнах ЄС забезпечити швидкий доступ до початкової професійно-технічної освіти. Однак наші земляки зіштовхуються із низкою проблем при вступі у коледжі.

Так, випускники-біженці часто зіштовхуються із бар'єрами на шляху вступу до коледжів. Нашим землякам здебільшого зважають:

  • слабкі знання мови відповідної країни;
  • необхідність наздоганяти академічну різницю;
  • відсутність знань про функціонування місцевого ринку праці;
  • можлива дискримінація при відборі студентів коледжів.

Автор: Марія Волошин