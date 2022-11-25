Так, українці мають шанс знайти хорошу роботу за кордоном. Натомість згодом повернутися на Батьківщину й кваліфіковано відбудовувати Україну.

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Що заважає біженцям вступити до іноземних коледжів

Українцям мали б у країнах ЄС забезпечити швидкий доступ до початкової професійно-технічної освіти. Однак наші земляки зіштовхуються із низкою проблем при вступі у коледжі.

Так, випускники-біженці часто зіштовхуються із бар'єрами на шляху вступу до коледжів. Нашим землякам здебільшого зважають:

слабкі знання мови відповідної країни;

необхідність наздоганяти академічну різницю;

відсутність знань про функціонування місцевого ринку праці;

можлива дискримінація при відборі студентів коледжів.

Як допомагають українцям зі здобуттям освіти у світі

Аби допомогти українським біженцям, декілька країн вирішили полегшити їм доступ до старшої середньої школи й коледжів. Зокрема, скасували деякі вимоги до вступу.

Латвія, наприклад, звільняє неповнолітніх українців від обов'язкового державного іспиту для вступу на програми професійного навчання.

Більшість європейських країн ОЕСD, а також Австралія та США пропонують українцям доступ до професійного навчання дорослих через державні служби зайнятості або курси для навчання дорослих. Країни також спрощують наймання українських викладачів професійно-технічної освіти, які зможуть викладати українським вступникам (наприклад, Німеччина та Нідерланди).

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

онлайн у своїй українській школі;

"сімейна" форма;

Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.

З якими проблемами зіштовхуються українські школярі

В Офісі освітнього омбудсмена України повідомили, що майже 70% батьків виокремили такі серйозні проблеми своїх дітей в іноземних школах: