Так, в украинцев есть шанс найти хорошую работу за границей. Впоследствии вернуться на Родину и квалифицированно отстраивать Украину.
Читайте Это опасно: какие проблемы с обучением за рубежом имеют украинские школьники
Что мешает беженцам поступить в иностранные колледжи
Украинцам должны в странах ЕС обеспечить быстрый доступ к начальному профессионально-техническому образованию. Однако наши земляки сталкиваются с рядом проблем при поступлении в колледж.
Так, выпускники-беженцы часто сталкиваются с барьерами для поступления в колледжи. Нашим землякам в основном мешают:
- слабые знания языка соответствующей страны;
- необходимость догонять академическую разницу;
- отсутствие знаний о функционировании местного рынка труда;
- возможна дискриминация при отборе студентов колледжей.
Как помогают украинцам с образованием в мире
Чтобы помочь украинским беженцам, несколько стран решили облегчить им доступ к старшей средней школе и колледжам. В частности, отменили некоторые требования к поступлению.
Латвия, например, освобождает несовершеннолетних украинцев от обязательного государственного экзамена для поступления на программы профессионального обучения.
Большинство европейских стран ОЭСD, а также Австралия и США предлагают украинцам доступ к профессиональному обучению взрослых через государственные службы занятости или курсы обучения взрослых. Страны также упрощают наем украинских преподавателей профессионально-технического образования, которые смогут преподавать украинским поступающим (например, Германия и Нидерланды).
Россияне за рубежом зомбируют украинских детей: как не попали в фейковую школу
Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.
С какими проблемами сталкиваются украинские школьники
В Офисе образовательного омбудсмена Украины сообщили, что почти 70% родителей выделили такие серьезные проблемы своих детей в иностранных школах:
- языковой барьер;
- русский язык;
- буллинг.