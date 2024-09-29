Українські учні за кордоном: скільки вчаться у рідних школах, скільки – в іноземних

Станом на 1 вересня 2024 року понад 335 тисяч учнів, перебуваючи за кордоном, продовжують навчатися в українських школах. Такі дані навели у Міносвіти України.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, зазначає УП. І уточнив, що є ще учні, які перебувають поза межами системи української освіти.

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Скільки учнів з України перебувають за кордоном

За попередніми оцінками, поза межами системи української освіти може перебувати від 200 до 250 тисяч учнів. Вони продовжують навчатися у школах тих країн, де вони перебувають, і не навчаються в українських.

За словами Сташківа, окремий напрям політики "Школа офлайн" передбачає для учнів за кордоном певні рішення, які дозволять їм легше здобувати українську освіту, легше повертатися в Україну і легше навчатися за кордоном.

Зараз у більшості країн, де перебувають наші учні, є обов'язок відвідувати місцеві школи. Тому ці діти ходять у місцеві школи, але для них ми пропонуємо різні варіанти: навчатися дистанційно в українських класах, за сімейною, екстернатною формами або у школах, які мають тільки українознавчі компоненти,

– заявив посадовець.

Це, його словами, програми, де є українська мова, література, історія України, географія тощо.

Крім того, ми розробили таблиці переведення оцінок з інших предметів, отримані у закордонних школах, – наприклад, з польської чи німецької системи освіту в українську – щоб оцінки могли перезараховувати автоматично,

– додав заступник очільника МОН.

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Чи може школа зарахувати результати навчання за кордоном

Такі інструменти також можна застосовувати, коли учень повертається з-за кордону в Україну і не має українських документів про освіту. Використовуючи ці рекомендації, школа може йому зарахувати результати навчання за кордоном і перевести до українського класу.

Наші діти хочуть навчатися в українській системі освіти, але, наприклад, не можуть, дистанційно, бо їм незручно. Тож вони ходять в місцеві школи, але і в українські суботні, недільні школи. З ними ми також працюємо,

– каже посадовець.

Він додав, що Міжнародна українська школа має 43 підписаних договори із закладами, де навчаються українські діти за кордоном, щоб ці учні могли отримати українські документи про освіту.