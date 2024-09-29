Украинские ученики за рубежом: сколько учатся в родных школах, сколько - в иностранных

По состоянию на 1 сентября 2024 года более 335 тысяч учеников, находясь за рубежом, продолжают учиться в украинских школах. Такие данные привели в Минобразования Украины.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, отмечает УП. И уточнил, что есть еще ученики, которые находятся за пределами системы украинского образования.

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Сколько учеников из Украины находятся за рубежом

По предварительным оценкам, за пределами системы украинского образования может находиться от 200 до 250 тысяч учеников. Они продолжают учиться в школах тех стран, где они находятся, и не учатся в украинских.

По словам Сташкива, отдельное направление политики "Школа офлайн" предусматривает для учеников за рубежом определенные решения, которые позволят им легче получать украинское образование, легче возвращаться в Украину и легче учиться за рубежом.

Сейчас в большинстве стран, где находятся наши ученики, есть обязанность посещать местные школы. Поэтому эти дети ходят в местные школы, но для них мы предлагаем различные варианты: учиться дистанционно в украинских классах, по семейной, экстернатной формам или в школах, которые имеют только украиноведческие компоненты,

– заявил чиновник.

Это, его словам, программы, где есть украинский язык, литература, история Украины, география и тому подобное.

Кроме того, мы разработали таблицы перевода оценок по другим предметам, полученные в зарубежных школах, – например, с польской или немецкой системы образования в украинскую – чтобы оценки могли перезачислять автоматически,

– добавил заместитель главы МОН.

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Может ли школа зачислить результаты обучения за рубежом

Такие инструменты можно применять, когда ученик возвращается из-за границы в Украину и не имеет украинских документов об образовании. Используя эти рекомендации, школа может ему засчитать результаты обучения за рубежом и перевести в украинский класс.

Наши дети хотят учиться в украинской системе образования, но, например, не могут, дистанционно, потому что им неудобно. Поэтому они ходят в местные школы, но и в украинские субботние, воскресные школы. С ними мы также работаем,

– говорит чиновник.

Он добавил, что Международная украинская школа имеет 43 подписанных договора с учреждениями, где учатся украинские дети за рубежом, чтобы эти ученики могли получить украинские документы об образовании.