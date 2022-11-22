Росіяни за кордоном зомбують українських дітей: як не потрапили у фейкову школу

Росіяни навіть за кордоном намагаються обдурити та зомбувати українських дітей та їхніх батьків. Тож організовують фейкові "українські школи".

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко розповів про такі випадки. За його словами, ворог активно використовує необізнаність українців, а також їхній стан шоку та стресу.

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Як росіяни за кордоном зомбують українських дітей

Заступник міністра розповів: українські біженці намагаються влаштувати своїх дітей у місцеві школи за кордоном і часто потрапляють у пастку. Адже цю ситуацію активно використовують росіяни. Вони організовують фейкові "українські школи". У цих навчальних закладах викладають за російськими програмами та за підручниками, виданими у Росії.

За словами Вітренка, фахівці МОН спілкуються з представниками української діаспори та українцями за кордоном і розповідають їм про цю небезпеку. Також інформують міністрів освіти й науки у країнах-партнерах про такі випадки.

Ми не можемо "фізично" вплинути на діяльність таких шкіл, адже вони працюють не в межах українського законодавства. Але роз'яснювальна, профілактична робота і донесення інформації до відповідних країн та європейських партнерів – ми це робимо постійно,

– уточнив заступник очільника МОН.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

онлайн у своїй українській школі;

"сімейна" форма;

Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.

З якими проблемами зіштовхуються українські школярі

В Офісі освітнього омбудсмена України повідомили, що майже 70% батьків виокремили такі серйозні проблеми своїх дітей в іноземних школах: