В Україні й надалі діє програма "Пакунок школяра". Тож батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень і цьогоріч.

Ці кошти стали постійною державною допомогою для сімей, у яких дитина йде до 1 класу. Деталі розповіла ексміністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі Громадського радіо.

Що відомо про допомогу

Експосадовиця зазначила, що грошову допомогу можуть отримати батьки всіх першокласників, яких зарахують до українських шкіл через систему АIКОМ-2, незалежно від рівня доходів родини чи форми навчання школи.

Допомога є адресною на кожну дитину, тому для двох чи більше першокласників потрібно подавати окремі заяви.

Гроші можна використати лише на дитячі товари у спеціально авторизованих магазинах без часових обмежень.

Цього року кошти можна використовувати впродовж усього календарного року на ті потреби, які родині будуть необхідні,

– зауважила Жолнович.

Водночас заявку на виплату 5 тисяч гривень потрібно подати не пізніше ніж 1 листопада.

Сповіщення про можливість отримання коштів з'явиться у Дії.

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Хто може отримати "Пакунок школяра"

Оформити допомогу може:

один із батьків;

усиновлювач;

опікун або інший законний представник дитини.

Виплату не надають, якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон або перебуває на тимчасово окупованій території, для якої ще не визначено дату завершення окупації. Також підставою для відмови може бути ситуація, коли заяву вже подав інший із батьків або між законними представниками виник спір щодо отримувача коштів.

Як подати заяву

Після запуску послуги батьки зможуть оформити допомогу двома способами:

онлайн через Дію;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

На що можна витратити 5 тисяч гривень

Гроші надходитимуть не на звичайну банківську картку, а на спеціальний рахунок із цільовим призначенням. Кошти можна використати лише безготівково для придбання:

шкільного приладдя;

канцелярських товарів;

книжок;

дитячого одягу;

взуття.

Готівкою зняти ці кошти або переказати їх на іншу картку не можна.