Кабмін розширив дію програми "Пакунок школяра". З 1 жовтня кошти можна буде витратити не лише на шкільні речі, а й на придбання книжок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

На що можна витратити "Пакунок школяра"?

Від 1 жовтня 2025 року можна буде витрачати кошти з програми "Пакунок школяра" на книжки. Це рішення уряду ухвалене у відповідь на потреби батьків, які хочуть купувати саме ті речі, що необхідні для навчання дітей.

До переліку витрат додали два нові MCC-коди: 5942 – книжкові магазини та 5192 – книги, періодичні видання та газети.

Цьогорічна програма триватиме до 15 листопада. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу одна із заступниць очільника Мінцифри Валерія Коваль пояснила, що участь у програмі можлива за умови внесення даних дитини до АІКОМ 2. Виплати надходять на Дія.Картку.

Загалом уже виплачено понад 520 мільйони гривень з передбачених 1,22 мільярда гривень. Водночас оплата товарів можлива виключно у безготівковій формі.

Що відомо про програму?