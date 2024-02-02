Не тільки "паляниця": які колоритні українські слова не можуть вимовити росіяни

2 лютого 2024, 19:27
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В українській мові є чимало цікавих та колоритних слів. Окремі навіть стали символами.

А у час війни ще й маркерами. Саме останні можуть допомогти розпізнати ворога у час війни. 

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Які слова не можуть вимовити росіяни

Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, які і як саме. І зауважив, що окремі українські слова росіяни вимовити не можуть. Зокрема, це славнозвісна "паляниця". 

Вимова слова "паляниця" у час повномасштабної війни стала маркером "свій-чужий". І яких тільки мемів не створив наш народ про це смачне слово,
– зауважив мовознавець. 

Авраменко також зазначив: росіянам справді важко вимовити це слово, бо в їхній мові немає м'якого звука ц.

Так само складно їм сказати "криниця" і "Укрзалізниця",
– наголосив учитель. 


Які українські слова не можуть вимовити росіяни / скриншот відео 

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Звідки походить слово-код "паляниця"

  • Раніше мовознавець Олександр Авраменко також раніше розповідав, звідки походить слово-код "паляниця".
  • Про це читайте за посиланням.
Автор: Марія Волошин