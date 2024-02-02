Не тільки "паляниця": які колоритні українські слова не можуть вимовити росіяни
В українській мові є чимало цікавих та колоритних слів. Окремі навіть стали символами.
А у час війни ще й маркерами. Саме останні можуть допомогти розпізнати ворога у час війни.
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Які слова не можуть вимовити росіяни
Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, які і як саме. І зауважив, що окремі українські слова росіяни вимовити не можуть. Зокрема, це славнозвісна "паляниця".
Вимова слова "паляниця" у час повномасштабної війни стала маркером "свій-чужий". І яких тільки мемів не створив наш народ про це смачне слово,
– зауважив мовознавець.
Авраменко також зазначив: росіянам справді важко вимовити це слово, бо в їхній мові немає м'якого звука ц.
Так само складно їм сказати "криниця" і "Укрзалізниця",
– наголосив учитель.
Які українські слова не можуть вимовити росіяни / скриншот відео
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Звідки походить слово-код "паляниця"
- Раніше мовознавець Олександр Авраменко також раніше розповідав, звідки походить слово-код "паляниця".
- Про це читайте за посиланням.