Не тільки "паляниця": які колоритні українські слова не можуть вимовити росіяни

В українській мові є чимало цікавих та колоритних слів. Окремі навіть стали символами.

А у час війни ще й маркерами. Саме останні можуть допомогти розпізнати ворога у час війни.

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Які слова не можуть вимовити росіяни

Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, які і як саме. І зауважив, що окремі українські слова росіяни вимовити не можуть. Зокрема, це славнозвісна "паляниця".

Вимова слова "паляниця" у час повномасштабної війни стала маркером "свій-чужий". І яких тільки мемів не створив наш народ про це смачне слово,

– зауважив мовознавець.

Авраменко також зазначив: росіянам справді важко вимовити це слово, бо в їхній мові немає м'якого звука ц.

Так само складно їм сказати "криниця" і "Укрзалізниця",

– наголосив учитель.



Які українські слова не можуть вимовити росіяни / скриншот відео

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Звідки походить слово-код "паляниця"