Пасатижі – росіянізм чи нормативне слово: що приховує назва інструмента

Назви інструментів нерідко мають цікаву історію. Деякі прийшли до нас із французької, німецької чи інших мов, але давно стали частиною української лексики.

До таких належить і слово "пасатижі". Розберімося, звідки воно походить і чому його не варто плутати з росіянізмом з посиланням на Slovnyk.me.

"Пасатіжи" – чи можна так називати цей інструмент українською?

У розмовах про ремонт, будівництво та домашнє господарство часто звучать назви інструментів, які ми звикли вимовляти на російський манір, наприклад – "пасатіжі". Чи правильна ця назва і чи є в українській мові інші слова для такого інструмента?

За визначенням Словника української мови, пасатижі – це універсальні кліщі, які поєднують функції плоскогубців, гострозубців, різака та інших інструментів. Ним можна захоплювати, утримувати, згинати й перекушувати дріт.

Українські словники містять слово, але воно пишеться через "и". Зверніть увагу і на наголос, він падає на третій склад: пасати́жі.

Слово "пасатижі" має французьке коріння. Його пов'язують із французьким словосполученням pince à tige, де pince означає "щипці", "кліщі", а tige – "стрижень", "пруток".

Назва пов'язана з призначенням інструмента – захоплювати й утримувати металеві деталі, дріт або стрижні. До української мови слово потрапило через інші європейські мови, зокрема німецьку та російську, а згодом закріпилося в українській технічній і побутовій лексиці.

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Чи правильно називати інструмент – плоскогубці?

Досить часто можна почути, як пасатижі називають "плоскогубці". Навіть спеціалізовані магазини, теж припускаються помилки у назві. Втім майстри, які працюють з інструментом наголошують, що між ними є різниця.

Яка різниця між пасатижами та плоскогубцями: дивіться відео

Плоскогубці – інструмент із плоскими губками, призначений переважно для захоплювання, утримування та згинання деталей.

– інструмент із плоскими губками, призначений переважно для захоплювання, утримування та згинання деталей. Кусачки – інструмент для перекушування дроту, цвяхів та інших матеріалів.

– інструмент для перекушування дроту, цвяхів та інших матеріалів. Гострозубці – щипці, якими відкушують дріт.

Деякі з назв справді потребують заміни, однак є й такі, що мають цілком природне місце в українській мові.

До речі! Українські назви слюсарного та столярного знаряддя мають чимало цікавих особливостей. Про те, як правильно називати "тіски", "отвьортку", "клєщі" та інші речі з майстерні, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Отже, якщо йдеться про універсальні кліщі з кількома функціями, сміливо кажіть "пасатижі". Це нормативне українське слово, а не помилка.