Пасха, Паска чи Великдень: як правильно називати Воскресіння Христове

У 2023 році римо-католики святкували Воскресіння Христове 9 квітня. Натомість православні та греко-католики відзначають це свято 16 квітня.

Все ж українці не завжди знають, як правильно називати це велике свято. У цьому допоможе 24 Канал.

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Пасха, Паска чи Великдень

Великдень вважають одним із найважливіших свят у році. В Україні почали святкувати Воскресіння Христове ще наприкінці першого тисячоліття – відколи запровадили християнство.

У більшості словників української мови за Воскресінням Христовим закріплена назва "Великдень", тобто "Великий день". "Воскресіння Христове" – більш церковний варіант; цю назву також використовують у урочистому стилі та в художніх творах.

Мовознавець Олександр Авраменко вказує, що у словнику української мови Бориса Грінченка немає слова "ПасХа" на позначення Великодня. Той же Авраменко каже, що "Пасха" означає "Пейсах", "Песах" – а це іудейське свято. Але, як зазначає літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський, в інших словниках слово "Пасха" таки є. Що важливо, прописане слово "Пасха" на позначення Великодня і в Академічному тлумачному словнику української мови.

В окремих регіонах України Великдень ще називають "Паскою". Поширений цей варіант у розмовній мові. Все ж "паскою" українці звикли називати великодній хліб. Тому для означення свята краще вживати вищезгадані назви.



Як правильно називати Воскресіння Христове / Build Portal

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Походження і значення "Пасхи"

Поняття "Пасха" має глибоке дохристиянське коріння, кажуть мовознавці. На території України Пасха, або Великдень зберігає елементи дохристиянських вірувань, зокрема крашанки (писанки) – символ життя, весни, сонця, – які у християнстві є символом спокути гріха людини.

В культурі єврейського народу назва свята Пасхи походить від "песах", етимологія якого – з дієслова "пасах". Воно означає "виконання ритуального танцю навколо жертви, яку приносять Богу".

У Старому Заповіті є відомості про іудейську Пасху, підкреслюється її історично-месіанське значення. Християнство сприймає Пасху – як Воскресіння Христове, надавши їй нового змісту: адаптувавши до центральної постаті свого віровчення – Ісуса Христа.

Християнська Пасха символізує утвердження перемоги добра над злом, життя над смертю, вічних цінностей над тимчасовими, перехідними, тлінними.

Тож якщо ви Великдень назвете "Паскою", фатальної помилки не зробите – це свято має кілька назв.