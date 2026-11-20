Уявіть людину, яка раптом починає червоніти, відводить очі й не знає, куди себе подіти. Хтось пожартує, що вона "пече раків". Звідки взявся цей незвичайний вислів і чому в ньому згадуються саме раки?

Розповідаємо з посиланням на пояснення вчительки української @Наталі-б1й.

Чому від сорому "печуть раків" – пояснюємо значення фразеологізму?

Є вислови, значення яких легко зрозуміти, навіть якщо сприймати їх буквально. А є такі, що змушують уявити доволі кумедну картину. Наприклад, людина ніде не розводить вогню, не готує обіду, але чомусь "пече раків". Чому ж так і про кого кажуть?

Фразеологізм "пекти раків" означає червоніти, переважно від сорому, ніяковіти. У мовленні можна зустріти також варіанти "напекти раків" і "спекти раків".

А ще можна почути – як "варений рак" чи просто "почервонів, як рак", коли розповідають про незручну ситуацію.

Цікаво, що в українській літературі цей вислів має давню традицію. Його використовували письменники, щоб передати збентеження персонажів, їхню ніяковість або сором.

Наприклад, у словнику "Горох" наведено такі літературні приклади:

"Ти бачила, Оленко, як Сава раки пік? Не знав, куди очі діти" (Олександр Копиленко).

"Государ всія Русі спік рака, обличчя хутко спаленіло плямами" (Олександр Ільченко).

"Куропатенко почервонів, .. звичайно, заслужено спік раків" (Юрій Смолич).

Усі ці приклади показують, що фразеологізм може вживатися в різних граматичних формах: "пекти раків", "напекти раків", "спекти рака". Наприклад і зараз можна сказати: "Дівчина засоромилася й почала пекти раків", "Після невдалого жарту він добряче напік раків".

Є в українській мові й інші вислови зі схожим значенням: "залитися рум'янцем", "згоріти від сорому", "провалитися крізь землю". Вони допомагають передати різну силу збентеження – від легкої ніяковості до бажання зникнути з незручної ситуації.