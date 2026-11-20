Що означає "пекти раків": розбираємо популярний український фразеологізм
Уявіть людину, яка раптом починає червоніти, відводить очі й не знає, куди себе подіти. Хтось пожартує, що вона "пече раків". Звідки взявся цей незвичайний вислів і чому в ньому згадуються саме раки?
Розповідаємо з посиланням на пояснення вчительки української @Наталі-б1й.
Чому від сорому "печуть раків" – пояснюємо значення фразеологізму?
Є вислови, значення яких легко зрозуміти, навіть якщо сприймати їх буквально. А є такі, що змушують уявити доволі кумедну картину. Наприклад, людина ніде не розводить вогню, не готує обіду, але чомусь "пече раків". Чому ж так і про кого кажуть?
Фразеологізм "пекти раків" означає червоніти, переважно від сорому, ніяковіти. У мовленні можна зустріти також варіанти "напекти раків" і "спекти раків".
А ще можна почути – як "варений рак" чи просто "почервонів, як рак", коли розповідають про незручну ситуацію.
Цікаво, що в українській літературі цей вислів має давню традицію. Його використовували письменники, щоб передати збентеження персонажів, їхню ніяковість або сором.
Наприклад, у словнику "Горох" наведено такі літературні приклади:
- "Ти бачила, Оленко, як Сава раки пік? Не знав, куди очі діти" (Олександр Копиленко).
- "Государ всія Русі спік рака, обличчя хутко спаленіло плямами" (Олександр Ільченко).
- "Куропатенко почервонів, .. звичайно, заслужено спік раків" (Юрій Смолич).
Усі ці приклади показують, що фразеологізм може вживатися в різних граматичних формах: "пекти раків", "напекти раків", "спекти рака". Наприклад і зараз можна сказати: "Дівчина засоромилася й почала пекти раків", "Після невдалого жарту він добряче напік раків".
Є в українській мові й інші вислови зі схожим значенням: "залитися рум'янцем", "згоріти від сорому", "провалитися крізь землю". Вони допомагають передати різну силу збентеження – від легкої ніяковості до бажання зникнути з незручної ситуації.
Пояснення від учительки української: дивіться відео від @Наталі-б1й
Цікаво! Курка також стала героїнею українського фразеологізму. Коли чийсь почерк важко прочитати, кажуть, що людина "пише як курка лапою". Звідки взялося таке порівняння, чому в ньому фігурує саме цей птах і який ще пернатий може опинитися на місці курки, читайте в матеріалі Освіти 24.
Звідки взявся такий образ – сором і рак?
В основі цього порівняння лежить звичайне спостереження за природою: любителі раків добре знають, що після варіння чи запікання панцир цих ракоподібних стає яскраво-червоним. Саме ця помітна зміна кольору й дала підставу для образного вислову.
Почервоніння має цілком наукове пояснення. У панцирі рака є природний пігмент астаксантин, який належить до групи каротиноїдів. У живому раку він поєднаний із білками, тому панцир має темнуватий, зеленуватий або бурий відтінок та навіть – синій. Коли рака нагрівають, білки змінюють свою структуру (цей процес називається денатурацією) і вивільняють пігмент. Астаксантин проявляє свій природний червоно-помаранчевий колір – тому зварений рак стає червоним.
Люди помітили цю особливість і перенесли її на людську поведінку: коли хтось соромиться або ніяковіє, його обличчя також може почервоніти. Так виникла асоціація з раком, якого щойно зварили чи спекли. Крім того, щоки теж стають не лише червоними, а й – гарячими.