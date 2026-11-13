"Як курка лапою": що означає цей вислів і який птах ще може там фігурувати

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Звідки взялося це кумедне порівняння і чому в ньому згадують саме курку, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що означає "писати як курка лапою"?

У дитинстві багатьом доводилося чути зауваження про нерозбірливий почерк. Дорослі часто порівнювали його з тим, як пише птах, що зовсім не пристосований тримати перо. Так у мові закріпився влучний вислів, який і сьогодні використовують, коли хочуть пожартувати з чиїхось записів.

Вислів "писати як курка лапою" означає писати дуже неохайно, нерозбірливо, так, що важко розібрати написане. Так кажуть про людину, чий почерк нагадує безладні подряпини або хаотичні лінії.

Наприклад: "Поспішав записати домашнє завдання, тож нашкрябав у щоденнику так, що навіть сам не зміг прочитати. Справжня курка лапою писала".

Образ легко уявити: курка шкрябає землю лапою, залишаючи нерівні сліди. Якщо перенести цю картину на письмо, стає зрозуміло, чому саме таке порівняння закріпилося в мові.

Вислів має жартівливе, іноді докірливе забарвлення. Його можуть уживати і щодо дорослих, і щодо дітей. Зверніть увагу, що вислів вживається не лише про почерк, а й про будь-яку справу, виконану недбало або без старання.

Порівняння часто трапляється і в художніх творах. Наприклад, у Юрія Яновського читаємо: "Оце книжки, а оце я так пишу – дивіться, гарно? Як курка лапою".

Звідки походить вислів?

Вислів побудований на спостереженні за поведінкою свійської птиці. Курка не вміє тримати ручку чи перо, а її лапи залишають на землі безладні подряпини. Саме з ними й порівнюють нерозбірливі літери.

Цікаво, що подібне порівняння відоме й іншим слов'янським мовам. У науковій статті про русинсько-російські фразеологічні відповідники дослідниці згадують латинський вислів gallina scripsit – "курка написала", який пов'язують із комедією давньоримського драматурга Плавта. Авторки зазначають, що споріднене порівняння поширилося в різних слов'янських мовах.

В українській мові є й інші варіанти цього вислову: "писати як сорока лапою" та "писати як сорока по тину". Їх також фіксує фразеологічний ресурс "Горох".

Отже, коли чийсь почерк важко прочитати, можна сказати, що людина написала "як курка лапою". А ще варто пам'ятати: у цього вислову є близькі образні варіанти із сорокою.

Цікаво знати! Українці часто використовують у мовленні образи тварин і птахів, щоб влучно описати людську поведінку. Наприклад, "як з гуски вода" кажуть про того, кого не зачіпають докори чи неприємності; "стріляний горобець" – про досвідчену людину, яку важко обдурити. А вислів "потрібен як зайцю стоп-сигнал" описує щось цілком зайве. Про походження цих та інших образних висловів читайте в матеріалах Освіта 24.

Інші фразеологізми зі словом "курка" в українській мові

Курка часто стає героїнею українських фразеологізмів. Через її поведінку та зовнішній вигляд у мові закріпилися образні вислови, якими описують різні життєві ситуації й людські риси.

"Курки ніде випустити" – про велику тісноту, коли людям бракує місця навіть для найменшого руху.

"Курка лапою загребе" – так кажуть про недбало, абияк зроблену роботу, результат якої легко зіпсувати або не помітити.

"Як курка з яйцем" – про людину, яка надмірно опікується чимось або виставляє це напоказ, постійно носиться зі своїм клопотом чи здобутком.

"Мокра курка" – зневажлива характеристика безвільної, млявої, жалюгідної людини.

"Сліпа курка" – про того, хто погано бачить або не помічає очевидного.

Цікаво, що фразеологізми зручно вивчати за допомогою малюнків чи ребусів, і цей метод вдало використовують учителі.

Відгадаєте, який фразеологізм зашифровано? / tulchin.online

Ці вислови показують, як звичайні спостереження за свійською птицею перетворювалися на влучні мовні образи. Курка в українській фразеології може уособлювати і безлад, і надмірну метушню, і безпорадність.