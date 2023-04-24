У МОН розповіли, коли в Україні запровадять 12-річну систему освіти
Джерело:МОН
Нещодавно очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак заявив, що в Україні можна запровадити 12-річну систему освіти раніше, ніж планували. При цьому уже з 2024 року.
Натомість у МОН розповіли, коли це може статися. Заяву у відомстві зробили у зв'язку з коментарями у соцмережах та зверненнями до міністерства.
Читайте Українські школи пропонують перевести на 12-річну систему освіти з 2024 року
Коли в Україні запровадять 12-річну систему освіти
У МОН нагадали: відповідно до освітнього закону, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році. Це передбачає реформа НУШ.
Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах,
– заявили у Міносвіти.
Тож наразі процес переходу на 12-річне навчання не прискорюватимуть. Усе відбуватиметься послідовно і безперервно. Також на цей перехід потрібні чималі кошти.
Так, на сьогодні МОН спільно з фахівцями шукають шляхи розв'язання проблеми освітніх втрат. Прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти варіантом не є.
Важливо Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки"
Українські школи пропонують перевести на 12-річну систему освіти
- Глава Державної служби якості освіти України Руслан Гурак заявив, що в нашій державі можна запровадити 12-річну систему освіти уже з 2024 року.
- Це, на його думку, вирішило б проблему освітніх втрат, яких зазнала наша держава через війну та епідемію коронавірусу.
- Гурак уточнив, що можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат.
- Він вважає, що таким чином можна збалансувати освітню програму. Зокрема, врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність світла та інтернету), перехідний період на кожному рівні і так підготуватися до 2027 року – до повноцінного запровадження профільної старшої школи.
- Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко заявив, що зараз це питання перебуває на стадії обговорення.
- У Міносвіти вважають, що 12-річна система освіти буде максимально ефективною. При цьому запевняють: чим довше вчитися, тим буде вищим дохід у дорослому віці.