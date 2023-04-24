В МОН рассказали, когда в Украине введут 12-летнюю систему образования

Недавно глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак заявил, что в Украине можно ввести 12-летнюю систему образования раньше, чем планировали. При этом уже с 2024 года.

В МОН рассказали, когда это может произойти. Заявление в ведомстве было сделано в связи с комментариями в соцсетях и обращениями в министерство.

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Когда в Украине введут 12-летнюю систему образования

В МОН напомнили: согласно образовательному закону, переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году. Это подразумевает реформа НУШ.

В настоящее время эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах,

– заявили в Минобразования.

Поэтому процесс перехода на 12-летнее обучение не будут ускорять. Все будет происходить последовательно и непрерывно. Также на этот переход требуются немалые средства.

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Так, сегодня МОН совместно со специалистами ищут пути решения проблемы образовательных потерь. Ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования вариантом не является.

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