В МОН рассказали, когда в Украине введут 12-летнюю систему образования
Источник:МОН
Недавно глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак заявил, что в Украине можно ввести 12-летнюю систему образования раньше, чем планировали. При этом уже с 2024 года.
В МОН рассказали, когда это может произойти. Заявление в ведомстве было сделано в связи с комментариями в соцсетях и обращениями в министерство.
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Когда в Украине введут 12-летнюю систему образования
В МОН напомнили: согласно образовательному закону, переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году. Это подразумевает реформа НУШ.
В настоящее время эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах,
– заявили в Минобразования.
Поэтому процесс перехода на 12-летнее обучение не будут ускорять. Все будет происходить последовательно и непрерывно. Также на этот переход требуются немалые средства.
Так, сегодня МОН совместно со специалистами ищут пути решения проблемы образовательных потерь. Ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования вариантом не является.
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Украинские школы предлагают перевести на 12-летнюю систему образования
- Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что в нашем государстве можно внедрить 12-летнюю систему образования уже с 2024 года.
- Это, по его мнению, решило бы проблему образовательных потерь, понесенных нашим государством из-за войны и эпидемии коронавируса.
- Гурак уточнил, что можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь.
- Он считает, что таким образом можно сбалансировать программу образования. В частности, учесть все пропущенные занятия (через воздушные тревоги, отсутствие света и интернета), переходный период на каждом уровне и так подготовиться к 2027 году – к полноценному внедрению профильной старшей школы.
- Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения.
- В Минобразования считают, что 12-летняя система образования будет максимально эффективна. При этом уверяют: чем дольше учиться, тем выше доход во взрослом возрасте.