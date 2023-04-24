Натомість у МОН розповіли, коли це може статися. Заяву у відомстві зробили у зв'язку з коментарями у соцмережах та зверненнями до міністерства.

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Коли в Україні запровадять 12-річну систему освіти

У МОН нагадали: відповідно до освітнього закону, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році. Це передбачає реформа НУШ.

Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах,

– заявили у Міносвіти.

Тож наразі процес переходу на 12-річне навчання не прискорюватимуть. Усе відбуватиметься послідовно і безперервно. Також на цей перехід потрібні чималі кошти.

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Так, на сьогодні МОН спільно з фахівцями шукають шляхи розв'язання проблеми освітніх втрат. Прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти варіантом не є.

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