Натомість у МОН розповіли, коли це може статися. Заяву у відомстві зробили у зв'язку з коментарями у соцмережах та зверненнями до міністерства.

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Коли в Україні запровадять 12-річну систему освіти

У МОН нагадали: відповідно до освітнього закону, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році. Це передбачає реформа НУШ.

Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах,
– заявили у Міносвіти.

Тож наразі процес переходу на 12-річне навчання не прискорюватимуть. Усе відбуватиметься послідовно і безперервно. Також на цей перехід потрібні чималі кошти.

Так, на сьогодні МОН спільно з фахівцями шукають шляхи розв'язання проблеми освітніх втрат. Прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти варіантом не є.

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Українські школи пропонують перевести на 12-річну систему освіти

  • Глава Державної служби якості освіти України Руслан Гурак заявив, що в нашій державі можна запровадити 12-річну систему освіти уже з 2024 року.
  • Це, на його думку, вирішило б проблему освітніх втрат, яких зазнала наша держава через війну та епідемію коронавірусу.
  • Гурак уточнив, що можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат.
  • Він вважає, що таким чином можна збалансувати освітню програму. Зокрема, врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність світла та інтернету), перехідний період на кожному рівні і так підготуватися до 2027 року – до повноцінного запровадження профільної старшої школи.
  • Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко заявив, що зараз це питання перебуває на стадії обговорення.
  • У Міносвіти вважають, що 12-річна система освіти буде максимально ефективною. При цьому запевняють: чим довше вчитися, тим буде вищим дохід у дорослому віці.