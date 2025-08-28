Українські школярі здобули 27 призових місць на міжнародних олімпіадах
- Українські учні здобули 27 медалей на міжнародних олімпіадах: 4 золоті, 12 срібних, 11 бронзових.
- Учасники змагалися в олімпіадах з хімії, фізики, біології, математики, географії, інформатики та астрономії.
- Переможці отримають щомісячні стипендії до 25 000 гривень за умови навчання в українському університеті.
У 2025 році 32 учні з різних областей представили Україну на міжнародних учнівських олімпіадах. При цьому вибороли 27 медалей: 4 золоті, 12 срібних, 11 бронзових.
Команда з географії увійшла в дев'ятку найкращих за розроблення постерів на Міжнародній географічній олімпіаді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Що відомо про перемогу українців?
Інтелектуальні змагання відбувалися з хімії, фізики, біології, математики, географії, інформатики та астрономії. Участь у них взяли учні 9 – 11 класів із Києва, Львова, Вінниці, Одеси, Івано-Франківська, Переяслава, Чорткова, Харкова, Дніпра та Тернополя.
7 міжнародних олімпіад, сотні учасників з усього світу – і 27 медалей, виборених українськими учнями. Це винятковий результат і показник потенціалу нашої молоді, який визнає світ,
– наголосили у МОН.
І додали, що держава прагне підтримувати ці здобутки. Уже цьогоріч переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад зможуть отримувати щомісячні стипендії до 25 000 гривень за умови навчання в українському університеті.
Детальніше ознайомитися з переліком цьогорічних перемог українських школярів на міжнародних олімпіадах можна за посиланням.
У відомстві також акцентували, що за цими перемогами – системна робота вчителів, тренерів і наставників.
Українці учні тріумфували на міжнародній арені / МОН
