"Пересікатися" та "перетинатися": де проходить межа між цими словами

Іноді мовні поради звучать надто категорично: "кажіть лише так, а не інакше". Але варто звернутися до академічних словників — і виявляється, що норма значно гнучкіша.

Є слова, які мовці намагаються чітко розмежувати, хоча академічні словники не завжди підтримують таку категоричність. Саме так сталося з дієсловами "пересікатися" і "перетинатися". Розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Пересікатися" чи "перетинатися" – чи є різниця між цими словами?

В українській мові чимало слів здаються взаємозамінними, хоча насправді мають різні відтінки значення. Саме такою є пара "пересікатися" та "перетинатися". Обидва дієслова пов'язані з дією перетину, проте словники розмежовують сфери їхнього вживання.

У "Словнику української мови" дієслово "перетинатися" насамперед означає перехрещуватися, проходити одне через одне, мати спільну точку перетину. Саме тому його вживають, коли йдеться про дороги, вулиці, лінії, маршрути, кордони або геометричні фігури. Наприклад: "Вулиці перетинаються біля площі", "Діагоналі квадрата перетинаються в центрі", "Опівночі лише перетнула кордон".

У переносному значенні це слово може означати також мати щось спільне чи часто зустрічатися: "Їхні наукові інтереси перетинаються", "Погляди сторін частково перетинаються". І уже тут фігурує, як синонім інше слово – "пересікатися".

За словником, пересікатися – це зустрічатися, випадково бачитися, проходити один повз одного, а також переплітатися в переносному значенні чи пересікати, перехрещувати один одного (у випадку ліній).

У переносному значенні ці слова – зближуються. І "пересікатися", і "перетинатися" можуть означати зустрічатися, випадково бачитися, стикатися у житті, а також мати спільні риси, інтереси чи сфери. Саме тому нормативними є вислови "Ми часто пересікаємося", "Ми випадково перетнулися", "Наші інтереси перетинаються" і "Поняття пересікаються".

У цих випадках йдеться не про точку геометричного перетину, а про людей, життєві обставини чи події, які певною мірою збіглися.

Втім, оскільки ми маємо слово "січна", як математичний термін, то й і в математичних задачах можна зустріти слово "пересікаються": "відрізки пересікаються".

Хоча в окремих контекстах ці дієслова можуть бути близькими за змістом, вони не є повними синонімами. Щоб розрізнити, просто запам'ятайте:

Якщо мова про простір, лінії, дороги чи маршрути, кордони, нормативніше вживати – "перетинатися"

Якщо ж ідеться про людей, зустрічі або життєві шляхи, природніше звучить – "пересікатися".

Отже, суворого правила "можна лише так" тут немає. Обидва дієслова є нормативними й частково перетинаються за значенням. Різниця полягає насамперед у звичному слововживанні: "перетинатися" частіше стосується простору та напрямків, а "пересікатися" – людей, подій інтересів.