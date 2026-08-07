Есть слова, которые говорящие пытаются четко разграничить, хотя академические словари не всегда поддерживают такую категоричность. Именно так произошло с глаголами "пересікатися" и "перетинатися". Рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Пересікатися" и "перетинатися" – есть ли разница между этими словами?

В украинском языке немало слов кажутся взаимозаменяемыми, хотя на самом деле имеют разные оттенки значения. Именно такова пара "пересікатися" и "перетинатися". Оба глагола связаны с действием пересечения, однако словари разграничивают сферы их употребления.

В "Словаре украинского языка" глагол "перетинаться" прежде всего означает перекрещиваться, проходить одно через другое, иметь общую точку пересечения. Именно поэтому его используют, когда речь идет о дорогах, улицах, линиях, маршрутах, границах или геометрических фигурах. Например: "Вулиці перетинаються біля площі", "Діагоналі квадрата перетинаються в центрі", "Опівночі лише перетнула кордон".

В переносном смысле это слово может означать также иметь что-то общее или часто встречаться: "Їхні наукові інтереси перетинаються", "Погляди сторін частково перетинаються". И уже здесь в качестве синонима фигурирует другое слово – "пересікатися".

Согласно словарю, пересекаться – это встречаться, случайно видеться, проходить мимо друг друга, а также переплетаться в переносном смысле или пересекать, перекрещивать друг друга (в случае линий).

В переносном смысле эти слова – сближаются. И "пересікатися" и "перетинатися" могут означать встречаться, случайно видеться, сталкиваться в жизни, а также иметь общие черты, интересы или сферы. Именно поэтому нормативными являются выражения "Ми часто пересікаємося", "Ми випадково перетнулися", "Наші інтереси перетинаються" і "Поняття пересікаються".

В этих случаях речь идет не о точке геометрического пересечения, а о людях, жизненных обстоятельствах или событиях, которые в определенной степени совпали.

Впрочем, поскольку у нас есть слово "сечение" как математический термин, то и в математических задачах можно встретить слово "пересекаются": "отрезки пересекаются".

Хотя в отдельных контекстах эти глаголы могут быть близки по смыслу, они не являются полными синонимами. Чтобы различить их, просто запомните:

Если речь идет о пространстве, линиях, дорогах или маршрутах, границах, более нормативно употреблять – "перетинатися"

Если же речь идет о людях, встречах или жизненных путях, естественнее звучит – "пересікатися".

Таким образом, строгого правила "можно только так" здесь нет. Оба глагола являются нормативными и частично пересекаются по значению. Разница заключается прежде всего в привычном употреблении слов: "перетинатися" чаще относится к пространству и направлениям, а "пересікатися" – к людям, событиям и интересам.