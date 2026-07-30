У МОН визначили тему першого шкільного уроку в 2026/27 навчальному році

Міністерство освіти і науки України вже рекомендувало тему першому уроку у 2026/27 навчальному році школам. У відомстві радять присвятити його темі "Мова гідності".

Відповідну рекомендацію містить лист, який отримали керівники обласних військових та Київської міської військової адміністрацій.

Яка буде тема першого уроку

У МОН зазначили, що проведення такого уроку сприятиме формуванню культури поваги до людської гідності, усвідомленню цінності багатоманіття, розвитку навичок використання безбар'єрної та недискримінаційної мови, що ґрунтується на принципах рівності, інклюзії та взаємоповаги.

Учителям радять особливу увагу приділити ролі мови у створенні безпечного, інклюзивного й дружнього освітнього середовища, у якому кожна людина, незалежно від віку, статі, стану здоров'я, інвалідності, етнічного походження, мови спілкування чи інших ознак, почувається прийнятою, почутою та має рівні можливості для навчання, розвитку й самореалізації.

Якій темі присвятили перший урок у школах торік

Перший урок у 2025/2026 навчальному році у школах МОН України пропонувало присвятити вшануванню пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

У відомстві наголошували, що ця тема є особливо актуальною в умовах продовження агресивної війни Росії проти України. Вона має намір сприяти:

формуванню в учнів національної свідомості та патріотизму;

вихованню активної громадянської позиції;

розвитку шанобливого ставлення до родин загиблих воїнів;

утвердженню цінностей свободи, гідності та відповідальності перед майбутнім України.

Для підготовки та проведення цього уроку вчителям рекомендували скористатися інформаційними матеріалами Українського інституту національної пам'яті, які містять історичні довідки, біографії героїв, приклади сучасних форм роботи з учнями.