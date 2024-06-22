Як учаснику НМТ увійти у свій персональний кабінет

Триває основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Більшість цьогорічних випускників уже пройшла перевірку знань.

Тепер вони очікують на результати тестування. А знайти їх можна у персональному кабінеті учасника НМТ-2024.

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Як увійти у персональний кабінет учасника НМТ

Тож Освіта 24 нагадає, як увійти до свого персонального кабінету учасника НМТ-2024.

Так, щоб авторизуватися у кабінеті учасника НМТ, треба:

перейти за цим посиланням;

ввести реєстраційний номер облікової картки платника податків;

ввести серію та номер документа, що посвідчує особу.

Ви повинні ввести дані того документа, відповідно до якого реєструвалися в електронному кабінеті.

Також ви можете увійти до персонального кабінету за допомогою застосунку Дія. Він дозволяє це зробити за спрощеною процедурою.

Для цього потрібно на сторінці авторизації натиснути на "Вхід" за допомогою застосунку Дія. Тоді система автоматично підтягне дані, запитавши дозвіл на їхнє передання.



Як увійти до персонального кабінету учасника НМТ-2024 / скриншот із сайту УЦОЯО

Де знайти результати НМТ-2024

Результати НМТ розмістять у персональних кабінетах і згодом передадуть до ЄДЕБО.

Усі учасники основних сесій НМТ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 2 липня.

Проте УЦОЯО робить усе можливе, щоб очікування було не надто тривалим.

Тому для учасників, які брали участь в основних сесіях НМТ до 7 червня включно, результати вже розмістили в персональних кабінетах.

В УЦОЯО також порекомендували учасникам НМТ періодично заходити до своїх персональних кабінетів, щоб не пропустити важливої інформації.