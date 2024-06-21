Частина учасників вже отримала результати тестування. Їх можна знайти у персональному кабінеті.

Дивіться також Частина учасників НМТ отримала результати тесту: де їх знайти

Частині учасників НМТ-2024 перезарахують бали

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що у процесі аналізу інформації про результати проходження учасниками НМТ 18 травня 2024 року виявили технічні помилки.

Для забезпечення правильного нарахування тестових балів та встановлення результатів НМТ апеляційна комісія при УЦОЯО ухвалила рішення про перерахунок тестових балів, отриманих учасниками НМТ з навчального предмета "Математика" відповідно до Схем нарахування,

– повідомили в УЦОЯО.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Де знайти результати НМТ-2024