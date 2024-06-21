Часть участников уже получила результаты тестирования. Их можно найти в персональном кабинете.

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Части участников НМТ-2024 перезасчитают баллы

В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что в процессе анализа информации о результатах прохождения участниками НМТ 18 мая 2024 года обнаружили технические ошибки.

Для обеспечения правильного начисления тестовых баллов и установления результатов НМТ апелляционная комиссия при УЦОКО приняла решение о пересчете тестовых баллов, полученных участниками НМТ по учебному предмету "Математика" в соответствии с Схемы начисления,

– сообщили в УЦОКО.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Где найти результаты НМТ-2024