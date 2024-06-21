Так, участники НМТ могли определить свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Для этого нужно было самостоятельно поработать с соответствующими таблицами.

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Где найти результаты НМТ-2024

Однако для подачи документов в вузы этого недостаточно: результаты участников должен обработать УЦОКО. Их разместят в персональных кабинетах и впоследствии передадут в ЕГЭБО.

Все участники основных сессий НМТ получат свои результаты на информационных страницах до 2 июля. Однако УЦОКО делает все возможное, чтобы ожидание было не слишком длительным. Поэтому для участников, которые принимали участие в основных сессиях НМТ до 7 июня включительно, результаты уже размещены в персональных кабинетах,

– сообщили в УЦОКО.

И обратили внимание участников, которым нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа с результатами НМТ.

28 июня в персональном кабинете появится опция, с помощью которой можно заказать выписку из сведений результатов НМТ,

– уточнили в Центре.

И порекомендовали участникам НМТ периодически заходить в свои персональные кабинеты, чтобы не пропустить важной информации.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Что известно об НМТ в 2024 году