Так, учасники НМТ могли визначити свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Для цього потрібно було самостійно попрацювати з відповідними таблицями.

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Де знайти результати НМТ-2024

Однак для подання документів до вишів цього недостатньо: результати учасників має опрацювати УЦОЯО. Їх розмістять у персональних кабінетах і згодом передадуть до ЄДЕБО.

Усі учасники основних сесій НМТ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 2 липня. Проте УЦОЯО робить усе можливе, щоб очікування було не надто тривалим. Тому для учасників, які брали участь в основних сесіях НМТ до 7 червня включно, результати вже розміщено в персональних кабінетах,

– повідомили в УЦОЯО.

І звернули увагу учасників, яким потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа з результатами НМТ.

28 червня в персональному кабінеті з'явиться опція, за допомогою якої можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ,

– уточнили в Центрі.

І порекомендували учасникам НМТ періодично заходити до своїх персональних кабінетів, щоб не пропустити важливої інформації.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Що відомо про НМТ у 2024 році