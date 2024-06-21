Так, учасники НМТ могли визначити свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Для цього потрібно було самостійно попрацювати з відповідними таблицями.
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Де знайти результати НМТ-2024
Однак для подання документів до вишів цього недостатньо: результати учасників має опрацювати УЦОЯО. Їх розмістять у персональних кабінетах і згодом передадуть до ЄДЕБО.
Усі учасники основних сесій НМТ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 2 липня. Проте УЦОЯО робить усе можливе, щоб очікування було не надто тривалим. Тому для учасників, які брали участь в основних сесіях НМТ до 7 червня включно, результати вже розміщено в персональних кабінетах,
– повідомили в УЦОЯО.
І звернули увагу учасників, яким потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа з результатами НМТ.
28 червня в персональному кабінеті з'явиться опція, за допомогою якої можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ,
– уточнили в Центрі.
І порекомендували учасникам НМТ періодично заходити до своїх персональних кабінетів, щоб не пропустити важливої інформації.
Що відомо про НМТ у 2024 році
- НМТ-2024 стартував раніше – у травні.
- Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного – на вибір.
- Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.
- Вибіркові – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.
- Тестування триватиме у межах двох сесій: основної і додаткової.
- Основна триває протягом 14 травня – 25 червня, додаткова відбудеться упродовж 11 – 19 липня.