Тепер вони очікують на результати тестування. А знайти їх можна у персональному кабінеті учасника НМТ-2024.

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Як увійти у персональний кабінет учасника НМТ

Тож Освіта 24 нагадає, як увійти до свого персонального кабінету учасника НМТ-2024.

Так, щоб авторизуватися у кабінеті учасника НМТ, треба:

перейти за цим посиланням;

ввести реєстраційний номер облікової картки платника податків;

ввести серію та номер документа, що посвідчує особу.

Зверніть увагу! Ви повинні ввести дані того документа, відповідно до якого реєструвалися в електронному кабінеті.

Також ви можете увійти до персонального кабінету за допомогою застосунку Дія. Він дозволяє це зробити за спрощеною процедурою.

Для цього потрібно на сторінці авторизації натиснути на "Вхід" за допомогою застосунку Дія. Тоді система автоматично підтягне дані, запитавши дозвіл на їхнє передання.



Як увійти до персонального кабінету учасника НМТ-2024 / скриншот із сайту УЦОЯО

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Де знайти результати НМТ-2024