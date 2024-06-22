Теперь они ожидают результатов тестирования. А найти их можно в персональном кабинете участника НМТ-2024.

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Как войти в персональный кабинет участника НМТ

Поэтому Образование 24 напомнит, как войти в свой персональный кабинет участника НМТ-2024.

Так, чтобы авторизоваться в кабинете участника НМТ, надо:

перейти по этой ссылке;

ввести регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

ввести серию и номер документа, удостоверяющего личность.

Обратите внимание! Вы должны ввести данные того документа, в соответствии с которым регистрировались в электронном кабинете.

Также вы можете войти в персональный кабинет с помощью приложения Дия. Оно позволяет это сделать по упрощенной процедуре.

Для этого нужно на странице авторизации нажать на "Вход" с помощью приложения Дія. Тогда система автоматически подтянет данные, спросив разрешение на их передачу.



Как войти в персональный кабинет участника НМТ-2024 / скриншот с сайта УЦОКО

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Где найти результаты НМТ-2024