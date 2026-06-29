Привітання з Днем ангела Петра і Павла українською: листівки та гарні слова до свята

Свято Петра і Павла приприпадає у розпал літа – тепло, сонячно та зелено. Це день, коли люди бажають одне одному добра, миру й радості. У народі кажуть: як привітаєш – таке й літо матимеш.

Привітання та листівки до свята Петра та Павла від 24 Каналу.

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Як привітати зі святом апостолів Петра і Павла?

День святих апостолів Петра і Павла – одне з найшанованіших літніх християнських свят. За новим церковним календарем його відзначають 29 червня. Свято встановлене на честь первоверховних апостолів Петра і Павла – найближчих учнів і послідовників Ісуса Христа, які присвятили своє життя поширенню християнської віри.

З цим днем пов'язане завершення Петрового посту. Віряни відвідують богослужіння, моляться святим апостолам, збираються родиною за святковим столом. У народній традиції Петрів день символізував розпал літа, початок жнив і час літніх гулянь.

А ще це День ангела чоловіків з іменами Петро та Павло, а також – Петровичів/Петрівних та Павловичів/Павлівних. Тому свято – гарна нагода надіслати листівку та привітання людям з цими іменами.

Листівка до свята апостолів Петра і Павла / Pinterest

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Щиро вітаю зі святом святих апостолів Петра і Павла! Нехай їхня віра, мудрість і сила духу надихають на добрі справи, а Господь дарує мир, здоров'я, благополуччя та Божу ласку. Нехай у вашому домі завжди панують любов, злагода і достаток!

Листівка до свята апостолів Петра і Павла / Pinterest

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З Днем Петра і Павла! Бажаю міцної віри, щирої надії та Божого благословення. Нехай серце буде сповнене радості, душа — спокою, а кожен день приносить добрі новини та щасливі події.

Листівка до свята апостолів Петра і Павла / Pinterest

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Вітаю зі святом святих апостолів Петра і Павла! Нехай небесні покровителі оберігають вас і ваших рідних від усіх негараздів, дарують здоров'я, мирне небо, родинне тепло та здійснення найзаповітніших мрій.

Листівка до свята апостолів Петра і Павла / Pinterest

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У день святих Петра і Павла бажаю Божої опіки, душевної гармонії та світлих думок. Нехай життя буде щедрим на добрих людей, радісні зустрічі та щасливі миті!

Листівка до свята апостолів Петра і Павла / Pinterest

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Зі святом Петра і Павла! Нехай Господь благословляє ваш дім, а святі апостоли оберігають від усякого зла, даруючи мир, здоров'я та добробут.

Листівка до свята апостолів Петра і Павла / Pinterest

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Зі святом! Хай у домі буде стільки радості, скільки зернят у колосі, і стільки любові, скільки світла в літньому сонці. Петро й Павло хай принесуть у вашу оселю добробут, злагоду й щедрі дари літа.

Листівка до свята апостолів Петра і Павла / Pinterest

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Зі святом! Хай Петро допоможе відчиняти всі двері до успіху, а Павло – закривати двері перед клопотами. Бажаю, щоб у цей день у вас було стільки радості, що й самі апостоли усміхнулися б з небес!

Листівка до свята апостолів Петра і Павла / Pinterest

Тож нехай наші прості слова-побажання сьогодні зігріють близьких. Хай у кожному домі буде світло, злагода й усмішки, а свято залишить теплий слід у серці.